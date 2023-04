Foto: Anna Goldbach Aktion der Grünen In der Großen Straße auf Föhr: Leerstand in Wyk „eine Schande“ Von Anna Goldbach | 27.04.2023, 15:57 Uhr

Am Mittwoch positionierten sich die Grünen mit einem Banner in der Großen Straße. Sie wollten auf den Dauer-Leerstand in Wyk aufmerksam machen. Welche Möglichkeiten die Stadt hat, dagegen vorzugehen und wie Wyks Lokalpolitiker den Leerstand in Wyk bewerten.