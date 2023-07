Rockten die Bühne in der Nationmalparkhalle: Alte Bekannte. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Von Fähre in Halle ausgewichen Konzert von A-Capella-Band füllt Nationalparkhalle auf Föhr Von Jörg Brökel | 05.07.2023, 14:37 Uhr

Der Auftakt des Schleswig-Holstein Musikfestival auf Föhr geriet etwas rumpelig. Aufgrund des angesagten starken Windes musste das Konzert der A-Capella-Band „Alte Bekannte“ am Dienstag, 4. Juli, von einer WDR-Fähre ganz kurzfristig in die Nationalparkhalle verlegt werden. So lief der Abend.