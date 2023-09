Habecks Frau in der Jury 49 Kinder auf Föhr und Amrum schreiben über Dinosaurier und Feen Von Karim Hmida | 17.09.2023, 17:23 Uhr Bei strahlendem Spätsommerwetter auf Föhr: Andrea Paluch, Gewinnerin Paula, Gesa Hering und Petra Schreiber (v.l.). Foto: Karim Hmida up-down up-down

Föhrer Lesewoche: Schulkinder hatten beim Geschichtenwettbewerb „Föhr erLesen“ selbst Kurzgeschichten geschrieben. Am Freitag wurde die Gewinnerin in Wyk verkündet. Auch Andrea Paluch, Frau von Wirtschaftsminister Robert Habeck, war in der Jury.