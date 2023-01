Vor der II. großen Strafkammer (als große Jugendkammer) am Landgericht Flensburg läuft der Prozess Foto: dpa up-down up-down Prozess wird fortgesetzt Weitere Zeugen im Verfahren gegen 22-jährige Amrumerin gehört Von Jörg Brökel | 11.01.2023, 16:10 Uhr

Im Prozess gegen eine junge Frau von der Insel Amrum, der Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen wird, wurden gestern und heute weitere Zeugen gehört. Weiterhin versucht die II. große Strafkammer (als große Jugendkammer) am Landgericht in Flensburg zu ergründen, ob die damals Minderjährige, den Tod eines Flüchtlings wissentlich und billigend in Kauf genommen hat.