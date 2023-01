Ausgelassene Stimmung bei der Föhrer Silvesterparty am Sandwall. Foto: Clara von Stülpnagel up-down up-down Jahreswechsel in Wyk Hallo, 2023: So war die Silvesterparty am Sandwall auf Föhr Von Clara von Stülpnagel | 01.01.2023, 12:57 Uhr

Letztes Jahr noch machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Nun durfte zum Jahreswechsel auf Föhr endlich wieder gefeiert werden. So war die Silvesterparty in Wyk am Sandwall.