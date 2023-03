Zwischen Sudkessel und Gärtank. Der Borgsumer Craftbier-Brauer Volker Martens. Foto: Jörg Brökel up-down up-down Craftbier von Föhr Volker Martens (39) braut auf Föhr 2000 Liter Bier pro Woche Von Jörg Brökel | 09.03.2023, 16:06 Uhr

Es fing wie bei vielen Start-ups ganz klein an. Doch inzwischen stehen beeindruckend große Gär- und Braukessel in einer ehemaligen Maschinenhalle am nördlichen Ende von Borgsum. Für sein Bier arbeitet Föhrs Bierbrauer Volker Martens manchmal bis zu 14 Stunden.