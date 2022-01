Altenkrempe/Kassau : Altes Bauernhaus komplett abgebrannt – wegen Weihnachtsbaum

Trotz intensiver Löschmaßnahmen brannte die historische Kate in der Straße Im Schwoon bis auf die Grundmauern nieder.

17. Januar 2022, 15:28 Uhr

In der Region rund um Neustadt mussten die Feuerwehren am Sonntagabend gleich zu mehreren Bränden ausrücken – denn auch in Kassau wurde wegen eines Brandes Alarm ausgelöst.

Gegen 22.05 Uhr war in dem Ort bei Altenkrempe eine alte Bauernkate in Brand geraten. Der 81-jährige Bewohner konnte noch die Feuerwehr und Polizei alarmieren, doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße Im Schwoon stand das Gebäude aus dem Jahre 1840 bereits komplett in Flammen.

Trotz intensiver Löschmaßnahmen brannte das freistehende Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Der 81-jährige Bewohner erlitt mehrere leichte Brandverletzungen; er wurde vor Ort medizinisch betreut.

Brandursache Weihnachtsbaum

Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer aufgrund eines in Brand geratenen Weihnachtsbaumes im Inneren des Gebäudes ausgebrochen. Die Nebengebäude blieben zwar unversehrt dennoch schätzt die Polizei den Schaden auf rund 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.