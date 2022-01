UKSH Lübeck : Altersbedingte Makuladegeneration: Mediziner setzen Gen-Therapie ein

Hoffnung für rund 4,5 Millionen Betroffene in Deutschland: Forscher der Lübecker Augenklinik hoffen, das Ausbreiten von blinden Flecken in der Netzhaut zu verlangsamen.

17. Januar 2022, 12:03 Uhr

Hoffnung für rund 4,5 Millionen Betroffene in Deutschland: Forscher der Lübecker Augenklinik hoffen, das Ausbreiten von blinden Flecken in der Netzhaut zu verlangsamen.

Fast ein Drittel der über 80-Jährigen – rund 4,5 Millionen in Deutschland – ist von altersbedingter Makuladegeneration (AMD) betroffen. Für diese Netzhauterkrankung, die die häufigste Ursache für schweren Sehverlust bei älteren Menschen ist, gibt es noch keine zugelassene Therapie – nun gibt es aber Hoffnung: Die Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck, wendet erstmals in Norddeutschland eine Gen-Therapie bei Patienten mit AMD an. Das passiert im Rahmen einer internationalen Studie – die Augenklinik am Campus Lübeck ist eines von derzeit zwei Studienzentren in Deutschland.

Behandelt werden dabei Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium der trockenen AMD. Bei dieser Form der Erkrankung nimmt eine Schicht unterhalb der Netzhaut des Auges, das Retinale Pigmentepithel, im Verlauf kontinuierlich ab. Die Folge: Im Sichtfeld entstehen zunehmend blinde Flecken. Der Mechanismus dieser komplexen Krankheit wird erst seit wenigen Jahren besser verstanden. Wesentlich beteiligt sind laut UKSH Entzündungsfaktoren, die das Gewebe schädigen.

Den Krankheitsprozess deutlich verlangsamen

„Ziel der Therapie ist es, die entzündliche Kaskade zu blockieren“, sagte Professor Dr. Salvatore Grisanti, Direktor der Klinik für Augenheilkunde.

Dies werde bislang durch monatliche Injektionen eines Wirkstoffs ins Auge versucht. Bei der neuen Gen-Therapie, die die Lübecker Mediziner jetzt einsetzen, werde hingegen einmalig ein Vektor unter die Netzhaut injiziert, der genetische Informationen übermittelt. „Die Körperzellen können anschließend selbst den Blocker produzieren“, so Grisanti. Der Krankheitsprozess soll auf diese Weise deutlich verlangsamt werden.

Das Risiko für die Krankheit steige mit zunehmendem Alter. Die Erkrankung, die im Anfangsstadium oft nicht wahrgenommen wird, beeinträchtigt im Verlauf zunehmend die Lebensqualität: Viele Patienten können nicht mehr lesen und Auto fahren und verlieren an Unabhängigkeit.

