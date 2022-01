„Kleider-Magie“ in Itzehoe : Alice Slowy eröffnet Second-Hand-Boutique in der Feldschmiede

In den ehemaligen Geschäftsräumen von Optiker Vogel hat die 42-Jährige ihren Traum von der Selbstständigkeit wahr gemacht.

von Kristina Mehlert

19. Januar 2022, 16:40 Uhr

In den ehemaligen Geschäftsräumen von Optiker Vogel hat die 42-Jährige ihren Traum von der Selbstständigkeit wahr gemacht.

Mode aus zweiter Hand wird immer beliebter. Für Alice Slowy aus Itzehoe war es schon immer ein großer Wunsch, sich irgendwann mal mit einer Second-Hand-Boutique selbstständig zu machen. „Jetzt war der richtige Zeitpunkt“, sagte die 42-Jährige, die seit über 20 Jahren im Einzelhandel berufliche Erfahrungen sammelte.

Damenbekleidung in den Größen 34 bis 46

In den ehemaligen Geschäftsräumen von Optiker Vogel in der Feldschmiede 70 eröffnete sie die schon von außen ansprechende „Kleider-Magie“, in der Frauen jeden Alters auf einer Verkaufsfläche von 70 Quadratmetern modische Damenbekleidung in den Größen 34 bis 46 sowie Accessoires und Schuhe finden. „Mit Second-Hand-Ware lassen sich Mode und Nachhaltigkeit gut miteinander verbinden“, betonte die Inhaberin, die gut erhaltene Bekleidung nur nach vorheriger Vereinbarung ankauft.

Geöffnet hat die Kleider-Magie dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr.