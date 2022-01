2. Basketball-Regionalliga : Ahrensburger TSV findet gegen EBC Rostock zurück in die Erfolgsspur

Die zweite Saisonpleite ist abgehakt, der Ahrensburger TSV wieder in der Spur. In der 2. Basketball-Regionalliga Nord wurde der Tabellenzweite gegen EBC Rostock am Samstag, 15. Januar 2022, seiner Favoritenrolle gerecht.

Avatar_shz von Sascha Bodo Sievers

17. Januar 2022, 09:15 Uhr

Die zweite Saisonpleite ist abgehakt, der Ahrensburger TSV wieder in der Spur. In der 2. Basketball-Regionalliga Nord wurde der Tabellenzweite gegen EBC Rostock am Samstag, 15. Januar 2022, seiner Favoritenrolle gerecht.

Kein Schützenfest, sondern eine souveräne Defensivleistung hat dem Ahrensburger TSV in der 2. Basketball-Regionalliga der Damen gegen EBC Rostock einen 70:48 (35:22)-Heimsieg eingebracht. Damit fanden die Ahrensburgerinnen gegen den Drittletzten des Klassements nach der zweiten Saisonniederlage zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Weiterlesen: Ahrensburger TSV verpasst beim SC Rist Wedel II sechsten Sieg in Serie

Überraschend hatten die Schützlinge von ATSV-Coach Sebastian Eickhoff zuvor im ersten Spiel des neuen Jahres den sechsten Sieg in Serie verpasst und sich dem SC Rist Wedel mit 68:78 geschlagen geben müssen. Gegen die Mecklenburgerinnen ging es somit für den Tabellenzweiten (16 Punkte) darum, den Anschluss an Spitzenreiter SC Alstertal-Langenhorn (20) nicht abreißen zu lassen, der eine Partie mehr ausgetragen hat.

Drei Leistungsträgerinnen fehlen

Die Vorzeichen waren nicht optimal: Der ATSV musste ohne die Leistungsträgerinnen Mirja Beckmann, Marit Maaring und Lenia Fuhrken auskommen. In Gefahr aber brachten die Gäste die Eickhoff-Schützlinge nicht.

Punkteverteilung des Ahrensburger TSV: Caroline Schwarz (19), Laura Karacic (16), Clara Heuzard la Couture (11), Marie Brandt, Luca Mairose, Lena Mecking (je 6), Kiana Schneider (5), Celine Nguyen (1)