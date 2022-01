„Familien-Markt“ ist umgezogen : Ahmad Obids orientalische Köstlichkeiten gibt es jetzt am Sandberg Itzehoe

Ahmad Obid ist mit seinem „Familien-Markt“ von der Feldschmiede in die neuen Räume am Sandberg gezogen. Der Standort bietet mehr Platz für das Sortiment an arabischen und deutschen Lebensmitteln.

17. Januar 2022, 16:24 Uhr

Kunden des „Familien-Markts“ haben jetzt viel mehr Platz zum Einkaufen. Vor wenigen Wochen öffnete der Markt am neuen Standort Sandberg 48 seine Türen. „Von der Feldschmiede sind wir umgezogen“, sagt Ahmad Obid. „Hier ist die Verkaufsfläche viel größer“, sagt der 50-jährige Geschäftsinhaber, der seinen Kunden daher auch ein viel größeres Sortiment anbieten kann.

Nüsse aller Art

In dem Geschäft gibt es eine große Auswahl an deutschen und arabischen Lebensmitteln. Das Angebot in dem Supermarkt reicht von Obst und Gemüse über Käse, Milch und Konserven bis hin zu orientalischen Köstlichkeiten, Süßigkeiten, Gebäck und Gewürzen. Das Besondere sei der „lose Verkauf“ von Nüssen aller Art.

Wir bringen mit dem Verkauf von Kaffeebereitern die arabische Kultur in die Stadt. Manal Olayn, Mitarbeiterin

„Außerdem bringen wir mit dem Verkauf von Kaffeebereitern die arabische Kultur in die Stadt“, sagt Mitarbeiterin Manal Olayn. Das Obst komme täglich frisch vom Großmarkt. Der 50-Jährige Geschäftsinhaber kam vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland und baute sich hier mit seinem Lebensmittelmarkt eine sichere Existenz auf.

Der Familien-Markt hat montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet.