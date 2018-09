Bei Einreise in Antalya : Deutscher in der Türkei festgenommen – er kommt aus Wedel

Kurz vor Erdogans Deutschland-Besuch ist erneut ein deutscher Staatsbürger in der Türkei festgenommen worden.

von Jan Schönstedt

24. September 2018, 13:52 Uhr

Wedel | Nach Angaben seiner Familie wurde Hasan Inak bei der Einreise am Flughafen in Antalya festgesetzt. Der Vorwurf soll Terrorpropaganda lauten. Der Rechtsanwalt des Festgenommenen habe der Familie mitgeteilt, dass Inak schon länger unter Beobachtung gestanden haben soll. Noch am Montag soll es in der Türkei eine richterliche Anhörung geben.

Die Familie hat kurdische Wurzeln. Hasan Inak besitzt nach Angaben seines Bruders Hüseyin Inak die doppelte Staatsbürgerschaft. Er ist in der IT-Branche selbstständig. In sozialen Netzwerken hat er sich wiederholt prokurdisch geäußert und posierte mit den kurdischen Farben.

„Wir wollten nicht, dass er fliegt. Er wollte aber unbedingt eine Woche Urlaub machen. Wir konnten ihn nicht daran hindern“, sagte Hüseyin Inak unserer Redaktion. Sein Bruder sei am Sonntagnachmittag verhaftet worden. Noch vom Flughafen aus habe der 48-Jährige seine Familie informiert. „Wir sind gegen Unrecht – und äußern das auch im Rahmen der Meinungsfreiheit, die wir in Deutschland genießen. Wir sind uns keiner Schuld bewusst und haben keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen Gruppen“, sagte Hüseyin Inak.

Das Auswärtige Amt gab zunächst keine Stellungnahme ab. Nach Angaben von Hüseyin Inak kam die Familie 1970 nach Deutschland. Zunächst zog nur der Vater um. Hasan Inak kam mit Mutter und Schwester 1975 nach und lebt seitdem in Wedel. Hüseyin Inak lebt seit 1979 ebenfalls in Deutschland. Er ist bei der Diakonie beschäftigt und Flüchtlingsbeauftragter der Stadt Wedel.