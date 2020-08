Kreis Segeberg : 87-Jährige aus Tensfeld vermisst – wer hat Edith Radig gesehen?

Die Seniorin wurde zuletzt in der Seniorenresidenz „Landhaus“ gesehen. Seit Donnerstagabend fehlt von ihr jede Spur.

Avatar_shz von Gerrit Hencke

21. August 2020, 11:20 Uhr

Tensfeld | Seit Donnerstag wird die 87-jährige Edith Radig aus der Seniorenresidenz „Landhaus“ in Tensfeld (Kreis Segeberg) vermisst. Am frühen Donnerstagabend wurde die Rentnerin noch in der Seniorenresidenz gesehen.

Edith Radig leidet an Demenz und ist orientierungslos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Über mögliche Anlaufpunkte ist nichts bekannt.

Personenbeschreibung:

Die Vermisste ist mit 1,55 Metern auffallend klein, hat eine normale Statur und geht in gebückter Körperhaltung. Sie hat kurze grau-weiße Haare. Bekleidet ist sie mit einem roten Oberteil und trägt vermutlich keine Schuhe.

Polizei

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. Aus diesem Grunde wendet sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib der Seniorin.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/8840 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?