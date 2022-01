3. Tischtennis-Bundesliga : 6:1 gegen SVH Kassel – TSV Bargteheide feiert den ersten Saisonsieg

Der TSV Bargteheide hat in der 3. Tischtennis-Bundesliga zwar oft mitgehalten, in der Hinrunde aber keinen Sieg verbuchen können. Zum Auftakt der Rückrunde gelang den Weinroten nun der Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

16. Januar 2022, 19:05 Uhr

Das mögliche vorzeitige Aus aller Träume vom Klassenerhalt in der 3. Tischtennis-Bundesliga hat der TSV Bargteheide gerade noch rechtzeitig abgewendet. Beim 6:1-Erfolg über den SVH 1945 Kassel feierten die Stormarner den lang ersehnten ersten Saisonsieg und schöpften neuen Mut im Kampf um den Ligaverbleib. Einen mageren Punkt hatten die Weinroten in den neun Partien zuvor verbucht – beim 5:5 im ersten Duell gegen die Hessen.

Leon Abich in bestechender Form

Im Kellerduell bewiesen die Bargteheider vor 30 begeisterten Fans in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule eindrucksvoll, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben. Während Spitzenspieler Leon Abich die tolle Mannschaftsleistung heraushob und betonte, dass alle vier Akteure Punkte zum Sieg beigesteuert hatten, gab Teamsprecher Ole Markscheffel das Lob an die Nummer 1 der Stormarner weiter: „Leon hat an seine hervorragende Form der Hinrunde angeknüpft. Er war heute an drei Punkten beteiligt und hat maßgeblich zum ersten Saisonsieg beigetragen.“

Eingangsdoppel bringen Selbstvertrauen

Entscheidend für den Spitzenspieler war derweil, dass die Gastgeber die Eingangsdoppel für sich entschieden hatten. „Das hat uns für die Spiele im oberen Paarkreuz Sicherheit gegeben – heute hat einfach alles gepasst“, bilanzierte Abich, den klaren Erfolg des Tabellenschlusslichts, das damit den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze (Rang acht und höher) herstellte.

Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich

Bei nur noch einem Punkt Rückstand auf den VfR Fehlheim (8.) sowie drei auf die Füchse Berlin (7.), die bereits eine Partie mehr ausgetragen haben, ist der Klassenerhalt aus eigener Kraft wieder möglich. Und mindestens genauso wichtig wie die zwei Punkte dürfte das neu gewonnene Selbstvertrauen sein. Denn die nächsten Aufgaben haben es in sich. Am Sonntag, 30. Januar, kommt der Tabellendritte TTC Lampertheim nach Bargteheide, zwei Wochen später haben die Stormarner den TSV Schwarzenbek (4.) zum Schleswig-Holstein-Derby zu Gast.