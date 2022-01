Lübeck : 400 Jahre Stadtbibliothek: Diese Veranstaltungen gibt´s zum Jubiläum!

Mit einem vielfältigen Programm möchte die Stadtbibliothek in diesem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen feiern. Nun gibt es Einblick in die ersten Veranstaltungen.

von Alexander Steenbeck

13. Januar 2022, 16:04 Uhr

Sie ist eine der ältesten Bibliotheken im Norden, feiert in diesem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen. Die Lübecker Stadtbibliothek möchte diesen Jubiläum gebührend feiern. Das Team hat dazu ein ganzes Jahr voller Veranstaltungen geplant – überwiegend kostenlos und für alle offen.

Es gibt Lesungen für Kinder und Jugendliche, Vorträge und Ausstellungen zum Altbestand. „Insbesondere Projekte wie die zum Altbestand tragen dazu bei, dass einzigartige Bestände der Stadtbibliothek der weltweiten Forschung zugänglich gemacht werden können“, sagte Angela Buske, Leiterin der Altbestandsabteilung. Ergänzt wird das umfangreiche Programm durch vielfältige Musikveranstaltungen von Klassik bis Jazz, zwei große Bibliotheksfeste, einer Gruselnacht, Theater, Mitmach-Aktionen und einem Schreibwettbewerb.

Auftakt mit Jazz-Musik

Die Organisatoren haben am Donnerstag bei einer virtuellen Pressekonferenz Einblick in die Höhepunkte des ersten Halbjahrs gegeben. Nachdem der erste Programmpunkt angesichts der Pandemie-Entwicklung von Januar in den Mai verschoben wurde, soll das Festjahr am Freitag, 11. März, um 20 Uhr mit einer musikalischen Lesung eingeläutet werden. Wolfram Knauer, Direktor des Jazzinstituts Darmstadt, gibt dabei Einblick in die Geschichte des Jazz in Deutschland – passend begleitet von der Lübecker Jazz-Formation „Trio-Plus“.

Am Donnerstag, 31. März, gibt es jeweils um 16 und 19 Uhr ein Zirkus-Schauspiel zu bewundern. Das portugiesisch-holländische Ensemble „Projecto Anagrama“ will bei „Einband, Blätter und Schrift“ die Entstehung eines Buches künstlerisch darstellen.

Zweimal „toller Spaß für die ganze Familie“

Eine weitere Lesung steht am Sonnabend, 23. April, um 15 Uhr auf dem Programm. Kirsten Boie liest aus „Ein Sommer in Sommerby“ – ein toller Spaß für die ganze Familie“, sagte Stefanie Hundsberger von der Veranstaltungsorganisation. Und das gelte auch für das Bibliotheksfest am Sonnabend, 30. April. Ab 20 Uhr heißt es „Swing in den Mai“. Es gibt Hörstationen mit Musik der 1920er und 1970er Jahre, dazu eine gediegene 70er-Jahre-Ausstellung, Impro-Theater der Lübecker Gruppe „Schräge Vögel“, Vorträge von Wolf Rüdiger Ohlhoff zum Swing, viel Musik (unter andere von der Band „Chris & The Cats“), passender Tanz, ein dazugehöriger Tanzkursus mit Anmeldung und eine Modenschau zum Generalthema des Abends.

Barock-Konzert und Ausstellung

Am 9. Mai folgt das aus dem Januar verschobene Barock-Konzert mit Michael Fuerst. Der gebürtige Amerikaner studierte an der Eastman School of Music Cembalo und lebt seit 1994 in Deutschland. In dem Konzert widmet sich der Musiker Johann Adam Reincken und Dieterich Buxtehude, zwei hanseatischen Komponisten mit frühen Werken Johann Sebastian Bachs.

Die Ausstellung „Schätze des Altbestands“ gibt einen Monat lang – vom 9. Juni bis 19. Juli – Einblick in das historische Erbe der Stadtbibliothek. Zum 400-jährigen Bestehen werden Stücke gezeigt, deren Ursprung vom 11. bis ins 19. Jahrhundert reichen und deren kulturhistorische Bedeutung für Lübeck prägend ist. Darunter eines der Spitzenstücke, das „Rudimentum novitiorum“ aus dem Jahre 1475, das die erste gedruckte Stadtansicht von Lübeck enthält. Die Ausstellung wird von einem Vortrag begleitet.

„Der Tradition wie der Moderne gleichermaßen verbunden“

„Die Planung des Jubiläumsprogramms in Pandemiezeiten hat uns alle vor Herausforderungen gestellt“, gestand Stefanie Hundsberger von der Veranstaltungsorganisation – und Bibliotheksdirektor Gerald Schleiwies ergänzte: „Corona ist in der Zeitleiste der Bibliothek aber nur ein kurzer Augenblick.“

Denn etwa 40 Kriegsjahre und drei Epidemien habe die Stadtbibliothek in 400 Jahren überstanden. 1622 in den Räumen eines ehemaligen Katharinen-Klosters gegründet, verfügt die Bibliothek heute über etwa eine Millionen Medien, umfasst Bücher genauso wie CDs und DVDs, aber auch Unikate wie die älteste Handschrift – sie stammt aus dem 11. Jahrhundert –, aber auch Modernes wie digitale Angebote rund um E-Books und Streaming-Dienste. Neben der Zentralbibliothek in der Hundestraße gibt es in den vier Stadtteilen Moisling, Kücknitz, Travemünde und Marli jeweils kleinere Dependancen.

Die Stadtbibliothek sieht sich als eine Kultur- und Bildungseinrichtung für alle Menschen aller Altersgruppen und Herkunftsmilieus zum Lernen, Arbeiten und zur Unterhaltung. „Mit weitgehend kostenlosen Angeboten leistet sie einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von allen Bürger“, sagte Monika Frank, Senatorin für Kultur und Bildung. Die Bibliothek sei der Tradition wie der Moderne gleichermaßen verbunden. Und das beweist auch das Veranstaltungsprogramm zum 400-jährigen Bestehen.

