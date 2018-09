Schwarzenbek : 30-Jähriger soll Frau und Kind tagelang eingesperrt haben

Der Mann verletzte bei seiner Festnahme vier Polizeibeamte. Er wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

25. September 2018, 17:28 Uhr

Schwarzenbek | Gegen den Willen der Frau soll ein 30-Jähriger seine Freundin und das gemeinsame Kleinkind mehrere Tage lang in einer Wohnung in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) festgehalten haben. Bei seiner Festnahme am Montag leistete der Mann erheblichen Widerstand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurden vier Beamte verletzt. Der Mann sollte noch im Laufe des Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, steht im Verdacht, die Mutter seines Kindes seit dem Wochenende in einer Wohnung eingesperrt zu haben. Außerdem soll er die 32-Jährige mehrfach geschlagen haben. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Tatverdächtige stammt nach Angaben der Polizei aus Südosteuropa, die junge Frau aus Südeuropa.

