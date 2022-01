Lübeck : 22-Jähriger driftet mit BMW im Drogenrausch durch den Lindenplatz

Mit Cannabis und Kokain am Steuer: Die besondere Fahreinlage eines jungen Lübeckers im am stärksten befahrenen Kreisverkehr Lübecks rief die Polizei auf den Plan.

14. Januar 2022, 14:22 Uhr

Mit Cannabis und Kokain am Steuer: Die besondere Fahreinlage eines jungen Lübeckers im am stärksten befahrenen Kreisverkehr Lübecks rief die Polizei auf den Plan.

In besonderer Weise durchfuhr am Mittwoch ein 22-jähriger Lübecker mit seinem schwarzen BMW den Kreisverkehr am Lindenplatz: Gegen 16.30 Uhr driftete er von der Fackenburger Allee kommend mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen einmal um den gesamten Teller. Hierzu nutzte er beide Fahrstreifen. An der Ausfahrt zur Hansestraße konnte er ein Ausbrechen des Fahrzeugs gerade noch abfangen und fuhr dann mit leicht verminderter Geschwindigkeit in die Hansestraße.

Hintergrund Hintergrund Populär wurde das Driften insbesondere aus der Kinofilm-Reihe „The Fast and The Furious“. Bei dieser speziellen Fahrtechnik wird ein Fahrzeug gezielt zum Übersteuern gebracht, dabei gleichzeitig eine hohe Kurvengeschwindigkeit beibehalten. Die Folge: Das Heck schwenkt aus, während die Fahrrichtung jedoch beibehalten wird. Zum Driften eignen sich deshalb meist leichte Autos mit Heckantrieb und hoher Motorleistung.Driften im Straßenverkehr ist nicht erlaubt, stellt aber keinen eigenen Tatbestand im Bußgeldkatalog dar. Dennoch drohen Strafen – sie sind für den vermeidbaren Lärm und die Belästigung durch Abgase (Reifenqualm!) nicht nicht selten.

Was der junge Mann wohl nicht bemerkt hatte: Als der 22-Jährige seine Fahrkünste präsentierte, war unter den unfreiwilligen Zuschauern auch ein Beamter des 2. Polizeireviers Lübeck, der sich wegen Kontrollen am Lindenplatz aufhielt. Nicht verwunderlich also, dass die Polizei die Fahreinlage des BMW-Fahrers nicht folgenlos hinnahm.

Mit Cannabis und Kokain am Steuer

Eine herbeigerufene Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers stoppte den BMW im Kreuzweg. Bei der Kontrolle stellte ein Polizist deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum beim Fahrer fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Dies hatte zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Fahrverbot für mindestens 48 Stunden ausgesprochen.

Der junge Lübecker muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. „Nur durch den glücklichen Umstand, dass sich für diese Uhrzeit untypisch kein weiteres Fahrzeug im Kreisverkehr befunden hatte, wurde niemand gefährdet oder verletzt“, sagte ein Polizeisprecher und ergänzte: „Die Führerscheinstelle erhält Kenntnis über diesen Vorfall und wird die generelle Fahrtauglichkeit des jungen Mannes überprüfen.“

