300 Meter weiter geschnappt : 19-Jähriger überfällt Tankstelle in Barsbüttel

Der junge Mann wurde in einem Hamburger Park geschnappt. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden.

Avatar_shz von citynewstv

16. Januar 2022, 08:39 Uhr

Am Samstagabend (15. Januar) soll ein 19-Jähriger eine Tankstelle in Barsbüttel (Kreis Stormarn) überfallen haben. Seine Flucht zu Fuß endete nach ca. 300 Meter hinter der Landesgrenze zu Hamburg in Handschellen. Dort nahmen ihn Polizisten an einem kleinen Park fest.

Das Tatmessser, welches der Junge Mann auf der Flucht weggeworfen hatte, fand man nachdem der mutmaßliche Täter die Polizisten selber zu dem Ort führte, wo er sich der Waffe entledigte.

Die Feuerwehr Hamburg unterstütze die Polizei aus Schleswig Holstein und Hamburg mit dem Ausleuchten des Parkgeländes bei der ersten Suche nach dem Messer. Zur Höhe des Raubgutes machte die Polizei vor Ort keine Angaben.