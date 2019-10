Kaltenkirchen : 18-Jähriger von Roller angefahren: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Bei Dunkelheit wurde der junge Mann von einem plötzlich von hinten kommenden Roller angefahren und weggeschleudert.

30. Oktober 2019, 12:56 Uhr

Kaltenkirchen | Am Montagabend (28. Oktober) gegen 19.45 Uhr ist ein 18-Jähriger in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) rückseitig von einem einem flüchtigen Rollerfahrer angefahren worden. Nach eigenen Angaben wurde das Opfer zu Boden geschleudert – mit einer durch den Aufprall ausgelösten Bewusslosigkeit.

Der Unfall habe sich in der Hamburger Straße am Durchgang zwischen dem Parkhaus und Holstenplatz ereignet, berichtet die Polizei. Der 18-jähriger Kaltenkirchener habe sich zum Unfallezeitpunkt in dem Durchgang eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hamburger Straße 51 befunden.

Die Polizei hat keine weiteren Hinweise zum Rollerfahrer. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04191-3088-0.

