ANZEIGE // Es glänzt wieder in bunten Weihnachtsfarben im Artrium bei Möbel Jessen: Das Team des Einrichtungshauses hat die beliebte Weihnachtswelt im Erdgeschoss aufgebaut. Wer noch ein Mitbringsel zum Adventskaffee oder Deko für das eigene Heim braucht, kann hier fündig werden. Auch darüber hinaus gibt es bei Möbel Jessen jede Menge Ideen, die das Zuhause schöner machen. In jeder Jahreszeit gibt es etwas Neues zu entdecken. Das Sortiment wechselt Möbel Jessen regelmäßig. Auch neue Marken nimmt Nordfrieslands größte Möbelschau dabei mit ins Sortiment auf. Kiek mol rin-Reporter David König hat sich in Breklum umgesehen.

„Zurzeit laufen die neuen LED Kerzen der Firma Deluxe Homeart aus Dänemark sehr gut, aber auch die Kleinmöbel des niederländischen Designers Henk Schram sind bei unseren Kundinnen und Kunden sehr beliebt“, sagt Michaela Landmesser, die bei Möbel Jessen Verkaufsberaterin in der Boutique ist. Wer sich gerne skandinavisch einrichtet, der findet bei Möbel Jessen außerdem seit Neuestem auch Produkte der dänischen Marke Ib Laursen. Außerdem hat Möbel Jessen jede Menge Accessoires vorrätig, die den eigenen vier Wänden einen neuen Akzent verleihen.

Was viele nicht wissen: Möbel Jessen hat auch einen sogenannten Deko-Service. Das bedeutet, Kunden haben die Möglichkeit, zum Beispiel eine alte Kanne oder eine Vase aus dem eigenen Haushalt mit in das Einrichtungshaus zu nehmen, damit in dieses dann vom Möbel Jessen-Team ein blumiges Gesteck eingebunden wird. Außerdem kann man solche dekorativen Arrangements vorgefertigt direkt bei Möbel Jessen kaufen. Restaurants und Gastwirtschaften nutzen den Deko-Service von Möbel Jessen ebenfalls gern – etwa um Tische bei besonderen Festen mit Gestecken verschönern zu lassen oder um große Blumenkörbe am Eingang des Gebäudes mit Pflanzen oder Blumen herzurichten.

Es müssen nicht immer gleich neue Möbel sein: Wer seinem Zuhause einen neuen Look verleihen möchte, kann dieses Ziel auch schon mit neuen Accessoires erreichen. Foto: Gohde

Manchmal sind es auch ganz praktische Dinge, die bei Möbel Jessen über die Ladentheke gehen. Bettwaren etwa, Zubehör fürs Badezimmer, Gardinen und Wolldecken, Pfannen und Töpfe, die dringend in der Küche benötigt werden oder auch Bestecke. „Darüber hinaus haben wir eine moderne Lampenwelt mit Leuchten für jeden Raum. Für die Damen gibt es zudem einen Aufsteller mit Handtaschen sowie Lederportemonnaies für Sie und Ihn“, weiß Michaela Landmesser.

Blick in die „Boutique" bei Möbel Jessen. Foto: Gohde

Und wer hier kein passendes Geschenk findet, für den hat Möbel Jessen eine kleine, aber feine Auswahl an Likören, Marmeladen, Gewürzen und Tees der Feinkostmarke Gourmet Berner – ebenfalls in der vielseitigen Boutique im Erdgeschoss zu finden. Ob als Mitbringsel oder für den eigenen Genuss, die Produkte von Gourmet Berner gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Nicht nur Einrichtungsgegenstände, auch Feinkost-Produkte gibt es bei Möbel Jessen in Breklum. Foto: Gohde

„Wie man sieht, bei uns gibt es eine ganze Menge zu entdecken, viel Neues“, sagt die Fachberaterin für den Bereich Wohnaccessoires Michaela Landmesser. Wer sich selbst ein Bild der großen Auswahl an schönen Dingen machen möchte, die Möbel Jessen als Nordfrieslands größte Möbelschau für seine Kunden bereithält, der kann das Einrichtungshaus an sechs Tagen in der Woche besuchen.

Jedes Jahr ein Highlight für viele Besucher: die Weihnachtsausstellung bei Möbel Jessen. Foto: Gohde

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

Web: jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)