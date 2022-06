Die einen lieben es, für die anderen ist es Arbeit: Das Einrichten der ersten eigenen Wohnung. Wer aus dem Elternhaus auszieht, gewinnt Freiheiten, aber trägt auch mehr Verantwortung. Da ist es schön, wenn man in vier Wänden lebt, in denen man sich wohlfühlt. Das Einrichtungshaus Möbel Jessen im nordfriesischen Breklum hat eine eigene Abteilung, die genau auf diese Lebenssituation zugeschnitten ist. Norma Trend bzw. Junges Wohnen heißt der Bereich, in dem schöne und zugleich preiswerte Möbel und Einrichtungsgegenstände angeboten werden. Kiek mol rin-Reporter David König hat sich gemeinsam mit der Verkäuferin Johanna Hinrichsen umgesehen.

Möbel und Einrichtungsgegenstände direkt zum Mitnehmen

Wer zum ersten Mal in eine eigene Wohnung zieht, muss in der Regel gleich mehrere Räume einrichten – vom Schlafzimmer über die Küche bis hin zu Bad und Wohnzimmer. Bei Möbel Jessen, Nordfrieslands größter Möbelschau, werden all diese Anforderungen abgedeckt. Und: Viele der Sofas, Tische, Stühle, Betten und anderen Dinge, die in der Abteilung Norma Trend bzw. Junges Wohnen ausgestellt sind, können nach ihrem Kauf direkt mit nach Hause genommen werden. Auch für die Ausstattung eines Jugendzimmers, wenn das alte Kinderzimmer ausgedient hat, gibt es bei Möbel Jessen alles, was man braucht. Wer nicht genügend Platz in seinem Auto hat, kann sich die Ware nach Hause liefern lassen, oder den Sprinter ausleihen, den Möbel Jessen für seine Kunden zur Verfügung stellt.

„Die Auswahl ist groß, wir haben für jeden Geldbeutel und Geschmack etwas dabei. Norma Trend bzw. Junges Wohnen ist für der Preiseinstieg bei Möbel Jessen“, weiß Geschäftsführer Arne Brodersen. Egal ob Boxspring- oder Polsterbetten, Sofagarnituren, Wohnwände, Tische für Wohnzimmer und Küche oder auch Haushaltswaren und Dekoration – mit Möbel Jessen kann man es sich zuhause „hyggelig“ machen. Und wer schon einmal da ist, der kann neben der Abteilung „Norma Trend“ auch gleich noch die anderen Themenwelten von Möbel Jessen entdecken. Darunter befinden sich die Abteilungen „Natürlich Wohnen“ und „Komfort Wohnen“ mit Möbeln aus Vollholz, ein Matratzenstudio, eine große Küchenabteilung, ein Lampenstudio, die Sessel-Arena und eine Abteilung für die Büroausstattung. Die gesamte Ausstellungsfläche besteht aus stolzen 11.000 Quadratmetern. Wer sich inspirieren oder beraten lassen möchte, ist bei Möbel Jessen genau richtig.

Über drei Etagen verläuft das Möbelhaus Jessen. Der Verkaufsraum umfasst 11.000 Quadratmeter und hat viele verschiedene Abteilungen. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

www.jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)