ANZEIGE // Es gibt wohl nichts Erholsameres als eine ordentliche Portion Schlaf. Ein bequemes Bett, in dem man durchschlafen kann ohne sich andauernd von links nach rechts zu drehen, weil irgendetwas nicht gemütlich ist, bedeutet Lebensqualität. Möbel Jessen, das größte Einrichtungshaus in Nordfriesland, hat sich dem guten Schlaf mit einer ganzen Abteilung verschrieben. Kunden, die hierher kommen, finden alles, was sie brauchen – vom einzelnen Lattenrahmen bis hin zur kompletten Schlafzimmer-Einrichtung. Und: Im eigenen Matratzenstudio gibt es sogar ein Messgerät, das ermittelt, welche Matratze im Hinblick auf Ergonomie am besten zu welchem Rücken passt. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des Möbelhauses geworfen und uns von Verkäuferin Sabrina Breuer alles zeigen lassen.

Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es in einem Sprichwort. Folgt man der Redensart, lohnt es sich also, sich bei der Gestaltungyea seines Schlafzimmers viel Mühe zu geben. Das Schlafzimmer ist für viele der Wohlfühlort schlechthin in den eigenen vier Wänden. Wen wundert‘s, verbringt man hier doch circa ein Drittel seines Tages. Dafür, dass der Raum so richtig „hyggelig“ wird, gibt es viele Möglichkeiten. Das Team von Möbel Jessen unterstützt jeden Kunden individuell darin, angefangen beim Mobiliar über die Beleuchtung bis hin zur Deko.

Betten in jeder Größe und im eigenen Design

„Betten sind Geschmackssache. Wir helfen den Kunden darin, für sich das richtige Boxspring-, Polster- oder Holzbett zu finden“, weiß Möbel Jessens Geschäftsführer Arne Brodersen. Bis zu 50 verschiedene Modelle sind im Einrichtungshaus ausgestellt. Viele Betten und ihre einzelnen Elemente können dabei nach ganz persönlichen Kriterien zusammengestellt werden: Maße, Kopfteil, Füße, Material, Farbe – nahezu alle Variationen sind möglich. Die Elemente können individuellen Wünschen entsprechend kombiniert werden. „In der Ausstellung stehen meistens Doppelbetten, aber es gibt alle Größen. Das gleiche Bettmodell kann 1,80 Meter breit sein oder auch nur 90 Zentimeter. Je nachdem, was man möchte“, weiß Verkaufsberaterin Sabrina Breuer.

Es ist zwar nur ein Katalogfoto, aber es zeigt gut, was bei Möbel Jessen möglich ist: individuelle Fußteile, ein Bettkasten aus Vollholz und ein gepolstertes Kopfteil. Wer Materialien mixen will, kann das tun – auch wenn das eher unüblich ist. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele schlafen auf zu festen Matratzen

Mindestens genauso wichtig wie ein schönes Bett ist die Matratze, auf der man darin liegt. Einer der Hauptfehler beim Matratzenkauf liegt darin, dass viele zu einer zu harten Matratze tendieren, sagt Sabrina Breuer: „Manche setzen sich auf die Mitte der Matratze und sagen direkt, sie sei zu weich. Aber man liegt ja auf der Matratze anstatt zu sitzen. Man muss sich schon etwas Zeit nehmen und mindestens fünf Minuten in Ruhe Probeliegen.“ Im Matratzenstudio von Möbel Jessen haben die Kunden die Möglichkeit sich zurückzuziehen. „Wichtig beim Matratzenkauf ist, dass man nicht zu fest liegt. Ich empfehle lieber eine Nummer weicher zu liegen als zu fest. Wer zu hart auf der Matratze liegt, schläft unruhig in der Nacht und dreht sich öfter hin und her. Dadurch ist der Schlaf weniger erholsam“, weiß Sabrina Breuer.

„Schulter und Hüfte müssen die Möglichkeit haben, in die Matratze einzusinken. Nur so gibt es eine Unterstützung im Lendenwirbelbereich, wo sie benötigt wird. “ Sabrina Breuer Verkaufsberaterin in der Schlafzimmer-Abteilung von Möbel Jessen

Für ein Körpergewicht von bis zu 80 Kilogramm empfiehlt Sabrina Breuer in der Regel Härtegrad 2. Für 80-100 kg wird Härtegrad 3 empfohlen, für 110-130 kg Härtegrad 4. „Eine Matratze und der Lattenrahmen halten im Durchschnitt acht bis zehn Jahre. Danach sollte man beides austauschen“, empfiehlt sie.

Erfahrung und Computervermessung: So findet man mit Möbel Jessen die passende Matratze

Sabrina Breuer und ihre Kollegen haben viele Jahre Erfahrung in der Beratung: „Eigentlich kann ich schon sehen, was die Kunden ungefähr brauchen, wenn sie vor mir stehen. Größe und Gewicht sind wichtige Faktoren bei der Wahl, außerdem ist entscheidend, ob man zum Beispiel Probleme mit den Gelenken oder der Schulter hat, eine Krankheit, oder ob man mal an der Wirbelsäule operiert wurde. Dann hat man schnell zwei bis drei Matratzen im Kopf, die passen müssten.“ Eine digitales Programm, das die Wirbelsäule vermisst, unterstützt zusätzlich bei der Entscheidung.

Sabrina Breuer, Verkaufsberaterin in der Abteilung Schlafzimmer bei Möbel Jessen Foto: Edwin Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Schlafzimmer von A bis Z ausstatten

Funktionssofas, Kommoden, Kleiderschränke, Beleuchtung, und viel mehr – wer sein Schlafzimmer ausstatten möchte, findet bei Möbel Jessen alles, was es dafür braucht. Um den gesamten Raum digital in 3D zu planen, brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa eine halbe Stunde. „Super ist, wenn der Kunde die Maße des Raumes mitbringt“, empfiehlt Geschäftsführer Arne Brodersen. Sämtliche Möbel haben bei Möbel Jessen zwei Jahre Garantie. Wenn der Kunde es sich wünscht, kümmert sich das Team von Möbel Jessen um die Lieferung und Montage.

Wohnwelten auf drei Ebenen: mehr über Möbel Jessen

Mit einer Ausstellungsfläche von 11.000 Quadratmetern ist Möbel Jessen Nordfrieslands größte Möbelschau. Wer seine eigenen vier Wände einrichten oder sich einfach nur inspirieren lassen möchte, findet hier alles vom kleinen Kerzenhalter über Sofalandschaften bis hin zum Boxspringbett. Neben dem Bereich Küche gibt es weitere Themenwelten wie „Natürlich Wohnen“, „Junges Wohnen bzw. Norma Trend“, oder die „Boutique“ im Erdgeschoss mit Deko. Die Abteilung „Komfort-Wohnen“ und die Sessel-Arena sind im ersten Stock zu finden, Betten, ein Matratzenstudio oder der Bürobereich in der zweiten Etage.

Über drei Etagen verläuft das Möbelhaus Jessen. Der Verkaufsraum umfasst 11.000 Quadratmeter und hat viele verschiedene Abteilungen. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

Web: kuechen-jessen.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)