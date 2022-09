Es duftet nach geschmorten Zwiebeln, Messer klackern auf der Arbeitsfläche und im Ofen gart ein saftiger Braten: So oder so ähnlich geht es in Jessens Kochschule zu. An vier großen Kochinseln bereiten die Kursteilnehmer in roten Schürzen Vorspeise, Hauptgericht und Dessert zu – und das mit modernsten Geräten von Siemens. Wer Lust hat, bei einem der angebotenen Kurse oder exklusiv in einer eigenen Gruppe dabei zu sein, kann sich einfach anmelden. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen der Kochschule geworfen und gemeinsam mit der Leiterin Christiane Boysen den Löffel geschwungen.

video

Kochen ist gesellig, das gemeinsame Essen danach sowieso. Wer einen Abend in der Kochschule von Möbel Jessen verbringt, kann sich sicher sein, eine gute Zeit zu haben. In der Kochschule gibt es viele verschiedene Angebote, beispielsweise Fleisch richtig anbraten oder auch vegan und vegetarisch Kochen, schnelle Gerichte für Berufstätige oder Kurse für die Zubereitung asiatischer und mediterraner Speisen. Auch festliche Torten und Pralinen standen bereits im Mittelpunkt des Kochevents. Der Themenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. „Dazu kommen saisonale Angebote wie die bunte Herbstküche am 6. Oktober, Suppen und Eintöpfe am 11. Oktober. Auch Männer- und Mädelskochkurse richten wir aus“, weiß Christiane Boysen. Sie schult die Kursteilnehmer je nach Motto entweder selbst oder lädt Köche aus der Region ein, die sich in der jeweiligen Disziplin und Ernährungsform auskennen.

Wer Lust hat dabei zu sein um neue Rezepte und Techniken zu lernen, kann einen der freien Plätze buchen, oder sich direkt mit einer größeren Gruppe anmelden. „Wir haben regelmäßig Firmen, Vereine, Familien und Freudeskreise hier, die unsere Kochschule exklusiv buchen“, berichtet Möbel Jessens Geschäftsführer Arne Brodersen. Grenzen gibt es eigentlich keine, der Wunsch der Gruppe bestimmt das Thema des Kochabends. Das Kochschul-Team von Möbel Jessen achtet darauf, möglichst lokale und vor allem saisonale Zutaten zu verwenden. Gelehrt wird kein Hexenwerk, sondern kluge Techniken sowie leckere Speisen zum Nachmachen.

„Wir kochen bodenständige Gerichte, die auch in der heimische Küche einfach nachzukochen sind.“ Christiane Boyen Leiterin der Kochschule von Möbel Jessen

Christiane Boysen leitet seit Januar 2019 die Kochschule von Möbel Jessen. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Getränke, Zutaten und Rezepte zum Nachkochen für Zuhause sind allesamt in der Kursgebühr enthalten. „Wir wollen unseren Teilnehmern einen tollen Abend bei uns bieten. Dazu gehört natürlich auch das gemeinsame Essen bei einem leckeren Wein in unserem Essbereich“, weiß Geschäftsführer Arne Brodersen.

Kochen an modernen Geräten

Als größtes Einrichtungshaus in Nordfriesland lässt sich Möbel Jessen bei der Ausstattung seiner Kochschule nicht lumpen. Das Möbelhaus mit über 50 Musterküchen in der Ausstellung hat auch seine Kochschule mit moderner Technik versehen. Die Geräte, die man hier kaufen kann, können also zuvor in den Kursen auf die Probe gestellt werden. So kochen die Teilnehmer zum Beispiel mit den Backöfen mit integrierter Dampfgarfunktion und Warmhalteschubladen von Samsung, dem multifunktionalen Wasserhahn Quooker sowie auch intelligenten Backöfen, in denen bereits die Grundeinstellungen wie Garzeit und -Temperatur für hunderte Rezepte hinterlegt sind. Wer also zum Beispiel eine Lasagne, einen Auflauf oder Braten im Backofen genau so lange garen möchte, bis das Gericht fertig ist, kann einfach eine der voreingespeicherten Einstellungen auswählen – oder natürlich auf den erfahrenen Kochlehrer hören. Übrigens: Wer selbst ein erfahrener Koch oder ambitionierter Hobbykoch ist und Lust hat, Kurse in Jessens Kochschule zu leiten, darf sich gerne bei Christiane Boysen melden (Tel.: 04671/ 915030)

Blick in die Kochschule von Möbel Jessen Foto: Gohde Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wohnwelten auf drei Ebenen: mehr über Möbel Jessen

Mit einer Ausstellungsfläche von 11.000 Quadratmetern ist Möbel Jessen Nordfrieslands größte Möbelschau. Wer seine eigenen vier Wände einrichten oder sich einfach nur inspirieren lassen möchte, findet hier alles vom kleinen Kerzenhalter über Sofalandschaften bis hin zum Boxspringbett. Neben dem Bereich Küche gibt es weitere Themenwelten wie „Natürlich Wohnen“, „Junges Wohnen bzw. Norma Trend“, oder die „Boutique“ im Erdgeschoss mit Deko. Die Abteilung „Komfort-Wohnen“ und die Sessel-Arena sind im ersten Stock zu finden, Betten, ein Matratzenstudio oder der Bürobereich in der zweiten Etage.

Über drei Etagen verläuft das Möbelhaus Jessen. Der Verkaufsraum umfasst 11.000 Quadratmeter und hat viele verschiedene Abteilungen. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

Web: jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)