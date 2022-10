ANZEIGE // Wie ein zweites Zuhause auf Zeit – so fühlt es sich für Gäste an, wenn sie in einer gemütlichen Ferienwohnung oder einem schönen Hotel ihren Urlaub verbringen. Und wer sich in einer Ferienimmobilie wohlfühlt, der kommt auch wieder. Warum den Aufwand betreiben, nach einer alternativen Unterkunft zu suchen, wenn man bereits ein schönes Urlaubsdomizil gefunden hat? Wie wichtig die Ausstattung eines Ferienhauses für den Erfolg ihrer Vermietung ist, weiß auch Arne Brodersen, Geschäftsführer von Möbel Jessen. Das Einrichtungshaus in Breklum bietet darum ganz bewusst eine große Auswahl an Möbeln, Küchen und Deko-Artikeln an, mit der die Anbieter von Ferienunterkünften ihre Immobilie für ihre Gäste noch „hyggeliger“ machen können. Was es dafür alles gibt, hat „Kiek mol rin“-Videoreporter David König bei seinem Besuch in Breklum herausgefunden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Einrichtungsberater Bernd Klang ist schon seit vielen Jahren bei Möbel Jessen beschäftigt. Seine Expertise: Kunden aus dem Bereich Tourismus und Hotellerie beraten und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt, um es den Gästen bequem und wohnlich zu machen. Die Größe der Immobilie spielt dabei keine Rolle. Möbel Jessen stattet sowohl kleine Ferienwohnungen als auch große Anlagen mit 20 bis 30 Objekten aus. Auch Hotels vertrauen auf Nordfrieslands größte Möbelschau.

„Der Kunde kann bei uns von Möbeln über Bodenbeläge und Gardinen bis hin zu Zubehör und Geschirr wirklich alles bekommen – alles aus einer Hand. Das ist unser großes Steckenpferd.“ Bernd Klang Einrichtungsberater bei Möbel Jessen

Beispiel einer Ferienwohnung, die Möbel Jessen ausgestattet hat. Foto: Jürgen Gerlitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie die Möbel in der Ferienwohnung aussehen und positioniert werden können, planen Bernd Klang und seine Kollegen gemeinsam mit den Kunden digital in 3D. So kann man sich am besten vorstellen, wie später alles am besten zusammenpasst. „Wir nehmen uns für die individuelle Beratung viel Zeit. Wir besprechen gemeinsam ganz in Ruhe, was der Kunde möchte, um auf seine Wünsche einzugehen. Darum empfehlen wir gerne vorab einen Termin mit uns zu vereinbaren“, weiß Bernd Klang. Das Aufmaß beim Kunden zuhause, also das präzise Ausmessen seiner Räume, gehört ebenfalls zum Service von Möbel Jessen. Es dient der milimetergenauen Planung.

Wer sich für das richtige Bett, die bequemste Matratze, das gemütlichste Sofa oder Sessel, die passende Beleuchtung sowie für Bodenbeläge, Fensterverdunklungen, Stauraum, Accessoires oder auch eine Küche entschieden hat, hat eine Menge zu transportieren. Für die Lieferung und den Aufbau hat Möbel Jessen darum eigenes Fachpersonal. Dazu gehören auch Monteure, Tischler und Elektriker, die viel Erfahrung haben. Altmöbel, die nicht mehr benötigt werden, nimmt das Möbel Jessen-Team auf Wunsch mit, damit der Kunde sich nicht um die fachgerechte Entsorgung kümmern muss.

Für jede Unterkunft der passende Look– Möbel Jessen hat eine große Vielfalt bei Einrichtungsstilen. Foto: Jürgen Gerlitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Möbel Jessen: Wohnwelten auf drei Ebenen

Mit einer Ausstellungsfläche von ca. 11.000 Quadratmetern ist Möbel Jessen Nordfrieslands größte Möbelschau. Wer seine eigenen vier Wände einrichten oder sich einfach nur inspirieren lassen möchte, findet hier alles vom kleinen Kerzenhalter über Sofalandschaften bis hin zum Boxspringbett. Neben dem Bereich Ferienwohnungen gibt es weitere Themenwelten wie „Natürlich Wohnen“, „Junges Wohnen bzw. Norma Trend“, eine große Küchenwelt oder die „Boutique“ im Erdgeschoss mit Deko. Die Abteilung „Komfort-Wohnen“ und die Sessel-Arena sind im ersten Stock zu finden, Betten, ein Matratzenstudio oder der Bürobereich in der zweiten Etage.

Möbel Jessen bei der DOMIZIL mit Musterferienwohnung

Übrigens: Möbel Jessen ist in diesem Jahr auch auf der DOMIZIL in Husum dabei. Die Domizil ist Deutschlands einzige Messe für die Ferienwohnungs-Branche. Vom 28. bis 30. Oktober findet sie in der Messe Husum & Congress statt. Die DOMIZIL richtet sich an Eigentümer von Ferienhäusern und -wohnungen, Pensionen, Airbnb-Hosts, Architekten, Planer und Designer, Investoren sowie an alle Menschen, die sich für Einrichtung interessieren. Möbel Jessen präsentiert sich auf der DOMIZIL mit einer begehbaren Musterferienwohnung.

Auch diese Ferienwohnung in Büsum hat das Team von Möbel Jessen ausgestattet. Foto: Jürgen Gerlitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

Web: jessen-norma.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)