Sie ist das heimliche Wohnzimmer in Häusern, in der sich das Leben und Gastfreundschaft abspielen: die Küche. Marissa Galda, die seit zehn Jahren Küchenfachverkäuferin bei Möbel Jessen in Breklum ist, beobachtet schon seit Längerem, dass die Küche einen wachsenden Stellenwert genießt: „Insbesondere bei den Neubauten werden offene Wohnküchen angelegt. Das ist in den letzten Jahren mehr geworden“, weiß die Husumerin. Im Video zeigt sie, was zur Planung der Küche dazugehört, welche Möglichkeiten Kunden haben und wie Nordfrieslands größte Möbelschau Möbel Jessen seine Kunden von A bis Z unterstützt.

Bei Möbel Jessen können die Kunden sich von mehr als 50 Musterküchen inspirieren lassen. Schränke und Schubladen öffnen und schließen, Griffe testen, verschiedene Fronten und Arbeitsflächen miteinander vergleichen, Dunstabzüge und Elektrogeräte begutachten – all das ist möglich. Die Küchenabteilung umfasst 1.000 Quadratmeter und schließt auch Elektrogeräte der Marken Siemens, Neff, Samsung, Miele, Constructa, Berbel und Bora ein. Küchenfachverkäuferin Marissa Galda und ihre Kollegen unterstützen bei allen Fragen. Die meisten Kunden kommen aus Nordfriesland zu Möbel Jessen, von den benachbarten Inseln sowie aus dem Raum Dithmarschen, Schleswig und Flensburg.

„Die meisten haben schon eine Vorstellung davon, welche Küche sie sich wünschen“, weiß Marissa Galda. Die Küche im Landhausstil sei insbesondere hier im Norden gefragt und stünde immer noch hoch im Kurs. Möbel Jessen hat auch viele andere Musterküchen in der Ausstellung. Griffloses Design, Küchen in Hochglanz oder mit matter Optik, futuristisch im Beton-Stil und sogar barrierefrei – all das und noch viel mehr ist möglich. Es kann jeder Wunsch umgesetzt werden.

„Wir können komplett individuell planen – große Küchen, kleine Küchen, einzelne Schränke und Geräte. Wir sind flexibel und gehen auf jeden Wunsch ein. “ Marissa Galda Küchenplanerin und -beraterin bei Möbel Jessen

Marissa Galda unterstützt die Kunden von Möbel Jessen bei der Auswahl und Planung ihrer Küche. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fünf Jahre Garantie auf Küchenmöbel

In der Küchenabteilung von Möbel Jessen können die Kunden sich mit Unterstützung der Berater verschiedene Oberflächen, Fronten und Griffe im Musterstudio zusammenstellen – ganz so, wie sie es sich wünschen. Die Kombinationsmöglichkeiten von Farben, Materialien und der Ausstattung sind zahlreich. Möbel Jessen verkauft Küchen jeder Größe und Preisklasse. Das Familienunternehmen setzt auf Langlebigkeit und Qualität. Es führt viele Massivholz-Küchen und gibt auf Küchenmöbel fünf Jahre Garantie.

Weil eine Küche immer nur so gut ist wie ihre detaillierte Planung, gestalten die Berater von Möbel Jessen die Küche gemeinsam mit den Kunden virtuell in 3D am PC. So kann man sich besser vorstellen, wie die neue Küche am Ende zuhause aussehen wird. Dafür braucht es natürlich den richtigen Maßstab: „Es ist super, wenn unsere Kunden die Maße der bereits bestehenden Küche oder bei Neubauten die Zeichnungen bzw. den Grundriss zum Beratungstermin mitnehmen“, weiß Marissa Galda. Wer sich für den Kauf einer Küche interessiert und gerne einen Beratungstermin vereinbaren möchte, kann entweder telefonisch unter 04671 91 500 einen Termin vereinbaren oder online über dieses Formular.

Möbel Jessen plant Küchen in enger Abstimmung mit den Kunden virtuell in 3D. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ist die Küche fertig geplant, kommt Möbel Jessen zum Aufmaß, also zum präzisen Ausmessen des Raumes, zu den Kunden nach Hause und erstellt auch den Installationsplan für wichtige Anschlüsse. Ein eigenes Montageteam von Möbel Jessen montiert die Küche und schließt sie an, sodass sie direkt in Betrieb genommen werden kann. „Außerdem demontieren und entsorgen wie die alte Küche, wenn die Kunden sich das wünschen“, weiß Möbel Jessens Geschäftsführer Arne Brodersen.

Wohnwelten auf drei Ebenen: mehr über Möbel Jessen

Mit einer Ausstellungsfläche von 11.000 Quadratmetern ist Möbel Jessen Nordfrieslands größte Möbelschau. Wer seine eigenen vier Wände einrichten oder sich einfach nur inspirieren lassen möchte, findet hier alles vom kleinen Kerzenhalter über Sofalandschaften bis hin zum Boxspringbett. Neben dem Bereich Küche gibt es weitere Themenwelten wie „Natürlich Wohnen“, „Junges Wohnen bzw. Norma Trend“, oder die „Boutique“ im Erdgeschoss mit Deko. Die Abteilung „Komfort-Wohnen“ und die Sessel-Arena sind im ersten Stock zu finden, Betten, ein Matratzenstudio oder der Bürobereich in der zweiten Etage.

Über drei Etagen verläuft das Möbelhaus Jessen. Der Verkaufsraum umfasst 11.000 Quadratmeter und hat viele verschiedene Abteilungen. Foto: Möbel Jessen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

Möbel Jessen GmbH & Co. KG

Husumer Straße 28 b (An der B 5)

25821 Breklum

Web: kuechen-jessen.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag von 9 bis 14 Uhr (von 1. Mai bis 31. August)

Samstag von 9 bis 18 Uhr (von 1. September bis 30. April)

