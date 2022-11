ANZEIGE // Das traditionsreiche Familienunternehmen rekord-fenster+türen aus Dägeling besteht nun schon über 100 Jahre und wird somit bereits in der vierten Generation geführt. Robert Kitzmann, der das Steuer im Jubiläumsjahr 2019 von seinem Vater Jochen übernahm, will das Unternehmen auch in turbulenteren Zeiten wie diesen weiter durch ruhige Gewässer leiten. Rund 250 Menschen arbeiten heute für das 1919 gegründete schleswig-holsteinische Traditionsunternehmen. In der modernen Fertigung produzieren sie Fenster und Haustüren aus Holz und Kunststoff.

Durch hochmoderne Fertigungsanlagen, verbunden mit bewährter handwerklicher Erfahrung aus mehreren Jahrzenten, ist das Unternehmen in der Lage beachtliche 35.000 Fenstereinheiten pro Jahr aus Holz oder Kunststoff zu fertigen.

Beachtliche 35.000 Fenstereinheiten werden jährlich im Werk von rekord-fenster+türen in Dägeling bei Itzehoe gefertigt. Foto: rekord Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zu den Kunden von rekord gehören neben Privatkunden auch Tischler, Fachhändler und Bauträger in fast ganz Deutschland. Die Fenster und Haustüren aus Holz und Kunststoff werden entweder durch die werkseigenen Monteure geliefert und montiert oder durch eine eigene Logistikabteilung zu den Partnern angeliefert. Mit Innovationen im Bereich Sicherheit, Wärmedämmung und Design sichert die Marke rekord ihren Vorsprung und setzt immer wieder Branchen-Maßstäbe.

Einführung der neuen Eiche Haustüren – signum pur

Mit der Einführung der neuen Haustürlinie im hochwertigen Eichenholz im April dieses Jahres, setzt der norddeutsche Haustürenproduzent neue Maßstäbe in seinem Produktsortiment. Jeder Arbeitstag stellt die Holztechniker in der Arbeitsvorbereitung und die Mitarbeiter in der Produktion vor neue Herausforderungen, welche jedoch immer einen positiven Hintergrund haben: Dem Kunden ein persönliches Unikat für seinen Hauseingang zu liefern, welches seinen ganz besonderen Charme besitzt.

Die Haustüren von rekord vereinen Sicherheit, Wärmedämmung und Design. Foto: rekord Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Eiche Haustüren zeichnen sich durch eine massive Bauweise aus. Neben zahlreichen neuen Modellvarianten, welche extra für die Holzart Eiche entwickelt worden sind, stehen auch bekannte Modelle aus den Baureihen signum und kontur zur Auswahl. Um immer den Durchblick zu behalten, können interessante Lichtausschnitte in die Holzhaustür integriert werden. Für das Stil- und Tastempfinden bietet das rekord-Programm eine große Vielfalt an Drückergarnituren und Stangengriffe in Edelstahl oder modernem schwarz an.

Die Natürlichkeit des Holzes bleibt erhalten

Ein Augenmerk in der Entwicklung der neuen Eiche-Haustürreihe war die Natürlichkeit zu erhalten und trotzdem einen optimalen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Die drei neuen Lasuren „natur hell“, „natur altholz“ und „natur grau“ ermöglichen es, die natürliche Struktur der Oberfläche optisch zu erhalten. Durch die besondere Oberflächenbearbeitung von rekord wird dabei ein optimaler Schutz der Holz-Haustür gegen UV-Strahlung gewährleistet. Zudem besteht die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Furnierverläufen – quer oder aufrecht. Einer möglichen Veränderung der Oberfläche wird im Laufe der Jahre somit vorgebeugt. Auch denkbar – eine Kombination aus einem natürlich lasierten Flügel mit einem optisch abgesetzten Haustürrahmen in einem Lack, z.B. in der Trendfarbe anthrazit.

Die rekord-Mitarbeiter verstehen sich darauf, jeder Tür ihren individuellen Charme zu verleihen. Foto: rekord Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fast jeder individuelle Kundenwunsch an die eigene Holzhaustür kann in einer der rekord Ausstellungen im norddeutschen Raum persönlich besprochen werden.

Wer sich ein erstes Bild von den neuen Eiche Haustüren machen möchte, der wirft gerne einmal einen Blick in den neuen Online-Prospekt.

Foto: rekord Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert