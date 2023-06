ANZEIGE // Nachhaltigkeit ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern für viele Menschen eine Lebenseinstellung, die auf alles von der Ernährung über die Bekleidung bis hin zur Einrichtung der eigenen Wohnung Einfluss hat. Vor 20 Jahren, im Jahr 2003, sah dies noch anders aus – und doch machten Julia Büttner und Ingo Jänisch-Herbst in diesem Jahr den mutigen Schritt, ein natürliches Möbelhaus in Schwentinental bei Kiel zu eröffnen. Das Einrichtungshaus bo-design Natürliche Wohnkonzepte GmbH im Schwentinentaler Ostseepark feiert nun sein Jubiläum und möchten sich bei seinen Kunden für ihre Treue bedanken. In der Zeit vom 3.-30. Juni 2023 gibt es deswegen 10 % Rabatt auf alles (ausgenommen Küchen, Sonderanfertigungen und Innenausbau). Am Samstag den 10. und 24. Juni sorgt bo-design zudem für das leibliche Wohl der Besucher: In den Massivholzküchen werden leckere Kleinigkeiten zubereitet, die sie dann mit einem Glas Wein genießen können.

Küche von Team 7 Foto: bo design

Ingo Jänisch-Herbst berichtet:

„Wir freuen uns, dass der ökologische Hintergrund, auf den wir schon seit zwei Jahrzehnten setzen, immer wichtiger wird. Auch der regionale Aspekt rückt immer mehr in den Fokus, deswegen findet man bei uns eine Vielzahl von kleinen Herstellern aus Deutschland und Europa.“ Ingo Jänisch-Herbst Geschäftsführer der bo-design Natürliche Wohnkonzepte GmbH

Natürliche Marken-Möbel

Vertreten sind im Sortiment von bo-design sowohl namhafte Naturholzmöbel-Hersteller als auch kleinere Betriebe, die noch vor allem auf Handarbeit setzen. Zu den großen Marken im Sortiment gehören Team 7, Louis Poulsen, freistil Rolf Benz, die Wolkenweich Polster Manufaktur, Hüsler Nest, Dyrlund und vitamin design. Mit Team 7 hat einer der Hersteller sogar einen eigenen Wald. Dieser wird nicht nur für die Holzgewinnung nachhaltig bewirtschaftet, sondern dient mit seinen 77 Hektar auch als langfristiger Kohlenstoff-Speicher.

Esstisch aus der Serie Zweigl von Wimmer. Foto: bo design

Design und individueller Service

In Sachen Design ist Individualität das Stichwort – wer bei bo-design einkauft, kann sich sicher sein, den gleichen Couchtisch nicht schon in fünf anderen Wohnungen gesehen zu haben. Besonderer Wert wird auch auf den individuellen Service gelegt, wie Julia Büttner berichtet:

„Viele unserer Möbel gibt es in verschiedenen Größen, außerdem kann zwischen verschiedenen Holzausführungen gewählt werden. Wer sein Traum-Möbelstück nicht direkt bei uns im Einrichtungshaus findet, kann es also problemlos bei uns bestellen. “ Julia Büttner Geschäftsführerin der bo-design Natürliche Wohnkonzepte GmbH

Wohnwand von Team 7. Foto: bo design

Dies ist sogar das Kerngeschäft des Möbelhauses, dessen Ausstellungsstücke nur einen kleinen Bruchteil des Gesamtsortiments ausmachen. Und das trotz der stolzen 2000m² Verkaufsfläche, die der Familienbetrieb nach 20 Jahren inzwischen sein Eigen nennen kann. Möbel auf Bestellung und nach Maß haben hier den Vorrang vor Möbeln „von der Stange“. Gut ausgebildete Inneneinrichter und Möbeltischler stehen den Kunden bei bo-design auf Wunsch zur Verfügung, und auch die Lieferung und Montage erfolgt von den hauseigenen Möbeltischlern. Lieferungen in ganz Deutschland und ins europäische Ausland sind selbstverständlich.

Schlafzimmer von Horizont. Foto: bo design

Auch was den Stil angeht, werden bei bo-design alle Wünsche erfüllt: Ob es eine Vollholz-Küche, ein Schlafzimmer im Landhaus-Stil, ein rustikales Esstisch-Ensemble oder eine Wohnwand aus Wildeiche sein soll, ob extravagantes Einzelstück von internationalen Designern oder doch die Komplettausstattung im modern-schlichten Stil – hier bleiben keine Wohnwünsche offen.