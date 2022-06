Sommerzeit ist Handwerkerzeit – und mit satten Rabatten macht das Einkaufen für den Garten oder für die handwerklichen Projekte, die man schon viel zu lange aufgeschoben hat, gleich viel mehr Spaß. Eine feste Anlaufstelle für Hobby-Heimwerker in Nordfriesland sind die beiden Hagebaumärkte in Husum und Leck. Beide Märkte bieten die Hagebaumarkt-Partner-Card an, mit der man nicht nur bei jedem Einkauf spart, sondern auch zahlreiche andere Vorteile genießt, wie etwa regelmäßige Rabattaktionen exklusiv für Partner-Card-Inhaber.

Hier können Sie Ihre persönliche Partner-Card beantragen

Der Hagebaumarkt Husum verfügt über 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen Drive-In, wo Kunden mit ihrem Auto hindurchfahren und sich große, sperrige Waren direkt auf den Anhänger oder ins Auto laden können. Dadurch ist der Markt vor allem im Bereich Gartencenter eine der größten Anlaufstellen in ganz Nordfriesland. Auch auf den ca. 6.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Leck finden Bastler und Handwerker von Baustoffen über Lampen und Duschkabinen bis hin zu Pflanzen und Wandfarben alles, was das Herz begehrt.

Ole Nicolaisen ist Marktleiter im Hagebaumarkt Leck - und stolz darauf, dass Nordfriesland mit über 20.000 Partner-Cards bereits zu den Spitzenreitern in diesem Bereich zählt.

Doch nicht nur das – auch zahlreiche Angebote aus dem Freizeitbereich findet man bei den Hagebaumärkten. Ole Nicolaisen, Marktleiter in Leck, erklärt:

„Wer das Sommerwetter nicht nur im eigenen Garten verbringen möchte, sondern auch mal einen Ausflug ins Grüne machen will, wird vielleicht beim Campingbedarf fündig. Auch Fahrräder oder sogar Stand Up Paddle-Boards finden sich im Hagebaumarkt-Sortiment. “ Ole Nicolaisen Marktleiter Hagebaumarkt Leck

Die volle Bandbreite an Produkten finden Kunden auf www.hagebau.de. Hier kann man sich vor dem Einkauf vor Ort von der breiten Produktpalette inspirieren lassen – oder auch direkt online bestellen und die Waren per Click-and-Collect in den Märkten in Husum oder Leck abholen oder sich direkt nach Hause liefern lassen. Auch vor Ort im Markt können sämtliche Waren bestellt und entweder zur Abholung in den Markt oder nach Hause geliefert werden – bei Bestellung im Markt entfällt sogar die Liefergebühr.

Zudem bieten die Hagebaumärkte Husum und Leck auch zahlreiche Services an, wie etwa Mietgeräte oder einen Reparaturservice für Gartengeräte. Die Reparaturen werden von Vertragswerkstätten durchgeführt und dauern (abhängig von der aktuellen Auslastung) teils nur wenige Tage bis zu zwei Wochen. Auch handwerkliche Services bieten die Hagebaumärkte an, etwa Montage-Services für Duschkabinen, Gartenhäuser, Markisen und vieles mehr. Auch diese Arbeiten werden von unabhängigen Vertragspartnern durchgeführt. Frank Ilten, Marktleiter in Husum, erklärt:

„Uns ist es wichtig, den Weg vom Einkauf bei uns bis zur Fertigstellung des Projekts möglichst unkompliziert für unsere Kunden zu machen. Deswegen agieren wir da gerne als Service-Vermittler.“ Frank Ilten Marktleiter Hagebaumarkt Husum

Frank Ilten, Marktleiter in Husum, schaltet und waltet in einem der größten Gartencenter der Region.

Partner-Card-Inhaber erhalten, egal ob online oder vor Ort, 3 % Sofortrabatt auf jeden Einkauf (ausgenommen sind preisgebundene Artikel und Dienstleistungen). Zudem erhalten Sie regelmäßige Informationen zu exklusiven Partnercard-Sonderaktionen. „Partner-Card-Kunden sind für uns in gewissem Sinne VIP-Kunden“, erklärt Frank Ilten. „Mit der Partner-Card ist es zum Beispiel auch einfacher, Waren zu reklamieren. Wenn Sie den Kassenbon nicht mehr haben, können wir anhand Ihrer Partner-Card in unserem System trotzdem nachvollziehen, wann Sie bei uns eingekauft haben, und können die Reklamation dann ganz unkompliziert durchführen.“

Zudem gibt es regelmäßige Aktionen nur für Partner-Card-Inhaber. „Wir haben zum Beispiel mal zum Sommerbeginn an jedem Partner-Card-Inhaber einen Hüpfsack und ein Paar Gartenhandschuhe verschenkt.“ Die Partner-Card kann mit wenigen Klicks beantragt und sofort ab Beantragung genutzt werden – bis die physische Karte per Post beim Kunden ankommt, wird eine vorläufige Karte zur Verfügung gestellt, die man sich selbst zu Hause ausdrucken kann. Außerdem winken jedem neuen Partner-Card-Kunden 10 € Willkommensrabatt.