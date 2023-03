ANZEIGE // Mit der Unternehmensgründung im Februar 1983 in Koldenbüttel, dem östlichen Tor zur Halbinsel Eiderstedt, beginnt die Geschichte der nun seit 40 Jahren produzierenden Manufaktur „Eiderstedter Strandkörbe“. Der Gründer war Karl-Heinz Lorenzen – „mein Stiefvater, zu Lebzeiten bekannt als Kalle Korb“, sagt der Nachfolger und jetzige Inhaber Oliver Theede.

Aus dem anfänglichen Jobben während der Schulzeit und des Studiums wurde schließlich und unerwartet die Übernahme des Familienunternehmens, denn eigentlich wurde der 53-jährige Theede Bankkaufmann. „Die Sehnsucht zurück ins schöne Nordfriesland, zu Land und Leuten, sowie der Spaß an der Kunst des Korbflechthandwerks sorgten für diese glückliche Fügung des Lebens“, so seine Worte. In der heutigen Zeit sicherlich eine Herausforderung mit Höhen und Tiefen, der er sich offenbar aber gerne stellt.

„Freie Zeit ist heutzutage ein wertvolles Gut, weshalb wir die Möglichkeit schaffen, sich eine eigene kleine Oase der Ruhe zu schaffen.“ Oliver Theede Inhaber der Eiderstedter Strandkörbe

Diese Oase ist der individuell angefertigte Strandkorb für den heimischen Garten oder Balkon. Natürlich ist dem Unternehmer bewusst, dass er den vier Jahrzehnte währenden Erfolg vor allem der gesamten Belegschaft „mit ihrer unermüdlichen Handwerksleidenschaft“ zu verdanken hat.

Korbflechter Helmut Jessen in Aktion.

Da ist beispielsweise die Korbflechter-Legende Helmut Jessen. Er ist der Dienstälteste mit bald 29-jähriger Unternehmenszugehörigkeit. Seine Routine wird sofort sichtbar, wenn man ihm beim flinken Flechten zusieht. „Die meisten der 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben auch zweistellige Jahreszahlen“, weiß Theede und zählt auf: „in unseren Gewerken sowie im Büro, Verkauf und dem Vertrieb.“

Qualitativ hochwertige und individuelle Strandkörbe

Für die Herstellung eines Strandkorbes braucht es je nach Ausstattung und Größe 15 bis 30 Stunden. Jeder Strandkorb ist ein Unikat, denn jeder Kunde kann sich die Größe, das Material, die Stoffe, die Ausstattung individuell zusammenstellen.

Einmalig macht das Unternehmen unter anderem auch ein Patent, die leichtgängige „Komfort-Stufenlosverstellung“ (eingetragenes Markenzeichen). Drei Tüftler der Firma - Andreas Fahr, Thomas Jans und Andreas Jahn – hatten es entwickelt sowie neue Designs auf den Weg gebracht. „Alle Mitarbeiter sind ständig dabei, Ideen zu entwickeln, um den Strandkorb stetig zu verbessern“, erklärt Oliver Theede nicht ohne Stolz. In der Schneidereit ist eine große Auswahl an Stoffen zu bewundern: Schneiderin Ilona Steltner greift für die Ausstattung der Körbe auf einen Fundus aus über 300 Stoffen aus italienischen, spanischen oder deutschen Webereien zurück.

Passend zum Jubiläum wird dieser Strandkorb verlost.

Das Bewusstsein für Qualität, Tradition und echtes Handwerk verdeutlicht auch das firmeneigene Qualitätssiegel, denn nur ein echter Eiderstedter Strandkorb, der komplett in Friedrichstadt gefertigt wurde, verlässt mit dieser Auszeichnung das Gelände, bis zu 400 Stück pro Jahr.

Vorbeischauen kann man zu den regulären Öffnungszeiten in Friedrichstadt und Büsum. Dort kann man auch den Korbflechtern direkt bei der Produktion der Strandkörbe zuschauen.

Gewinnspiel zum Jubiläum

Zur Feier dieses Events veranstalten die Eiderstedter Strandkörbe ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es einen einzigartigen Strandkorb im Wert von über 3000 Euro. Dafür einfach direkt hier unten im Artikel das Formular ausfüllen und schon ist man im Lostopf! Die Gewinnspielteilnahme ist vom 29.03.2023 ab 0 Uhr – 25.04.2023 bis 23:59 Uhr möglich. Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie unter diesem Link.

Sollte das Formular nicht angezeigt werden, einfach auf „externe Inhalte anzeigen“ klicken.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Eiderstedter Strandkörbe • Die Strandkorbmanufaktur

Inhaber Oliver Theede Adresse: Uelvesbüller Straße 1, 25840 Friedrichstadt

Telefon: 04881-368

E-Mail: info@eiderstedter-strandkoerbe.com Web: www.eiderstedter-strandkoerbe.de Öffnungszeiten Friedrichsstadt:

Mo. - Fr.: 9.30 - 17.30 Uhr

Samstag 9.30 - 13.30 Uhr

