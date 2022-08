Es nimmt Form an, das 40.000 Quadratmeter große Gelände am Strand von Damp. Hier, direkt an der Ostsee, sind vom 25. August bis 25. September die Wikinger los. In diesem Zeitraum findet wieder Viking Mania statt. Deutschlands größtes Wikinger-Horror-Event geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde und verwandelt das Urlaubsresort Dampland, den dazugehörigen Strand und die Promenade erneut in eine einzigartige Wikinger-Erlebniswelt. An insgesamt fünf Wochenenden sorgen Schauspieler, Händler und Heerlager-Bewohner für ein einzigartiges Erlebnis, das die Besucher mitnimmt in eine andere Welt.

Auch in diesem Jahr ist das fiktive Wikingerdorf Noorgård wieder das Zentrum des Events. Hier wohnen die Heerlager, hier entstehen die Holzhütten der umtriebigen Händler und hier werden auch die blutigen Gestalten ihr Unwesen treiben, wenn die Sonne untergeht und sich die VikingMania Horrornacht ihren Weg bahnt. Untote Wikinger, Kannibalen und viele andere mythologische Schattenwesen ziehen umher und treiben Angst und Schrecken in die Herzen der Besucher. „Noorgård ist verflucht und seine Einwohner die Spielbälle von machthungrigen Göttern, die das Dorf unter ihre Gewalt bringen wollen. Wo tagsüber noch ein scheinbar friedliches Dorfleben pulsiert, erwacht mit der Dunkelheit das Grauen“, kündigt Kulissenbauer und Produktionsleiter Kai Schulz verheißungsvoll an.

Insgesamt fünf Dungeons mit dunklen, uneinsichtigen Gängen errichtet das Team um Kai Schulz. Die Kulisse von VikingMania ist einzigartig. Man muss es sich nur einmal bildlich vorstellen: Ein ganzes Wikingerdorf wird sprichwörtlich aus dem flachen, sandigen Boden von Damp gestampft. Alte Schiffsrümpfe, Gebäudeteile, Steinkulissen aus Styropor und eine riesige Menge von Kisten, Sarkophagen und Knochen werden vorbereitet, um die Illusion perfekt zu machen.

Die Eventtage sind Donnerstag bis Samstag. An den anderen Tagen pausiert das Programm. Schon jetzt können sich Besucher online Tickets für das schaurige VikingMania-Horrorevent besorgen. Die Preise starten ab 15 Euro. Es gibt vier unterschiedliche Ticket-Modelle:

Das Basic Ticket gewährt Zugang zum verfluchten Dorf und den Dungeons

gewährt Zugang zum verfluchten Dorf und den Dungeons Das Intense Ticket sorgt für den Extra-Kick bei allen Besuchern, die sich noch mehr Nervenkitzel wünschen.

sorgt für den Extra-Kick bei allen Besuchern, die sich noch mehr Nervenkitzel wünschen. Wer nicht lange in der Schlange vor den Dungeons warten möchte, kann sich auch das Basic + Fast Lane Ticket oder das Intense + Fast Lane Ticket buchen.

Familienprogramm und Biergarten-Stimmung: Auch das gibt es bei VikingMania

Wer den Horror der Nacht verdauen oder mit seiner Familie die Wikingerwelt etwas entspannter erleben möchte, kann die beiden anderen Veranstaltungen besuchen, aus denen VikingMania in diesem Jahr besteht: den VikingMania Markt und das VikingMania Fest. Der Markt wird direkt am Strand errichtet. Hier können die Besucher zwischen den Ständen verschiedener Händler umherwandeln, die selbstgemachte Erzeugnisse unter das Volk bringen. Dabei sind unter anderem eine kleine Drachenmanufaktur aus dem hessischen Laubach, eine Holzschwertschmiede, Stände mit Fellen, handgefertigter Kleidung, Schmuck sowie Kampf- und Dekoschilden, Ledererzeugnissen und sogar ein Tattoo-Künstler. Der VikingMania Markt hat Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann eine Spende für den regionalen Seeadler-Schutz tätigen.

Das VikingMania Fest wiederum kann man sich wie eine Art Wikinger-Biergarten vorstellen. Es findet donnerstags bis sonntags von 16 bis 22 Uhr direkt an der Damper Promenade statt. Wer einen geselligen Sommertag mit gastronomischen Angeboten sowie Vorführungen und Aktionen für Groß und Klein erleben möchte, ist hier genau richtig. An Freitagen und Samstagen sorgen außerdem verschiedene Livebands für beste Unterhaltung im Dampland. Die Andersons, Harpyie, Incantatem und Reliquiae werden während des Eventzeitraums zwischen dem 25. August und 25. September jeweils zu unterschiedlichen Zeiten spielen. Alle Informationen dazu gibt es in Kürze unter vikingmania.de

Gewinnspiel für die VikingMania Horrornacht am 8. September 2022

Für die VikingMania Horrornacht verlost das Dampland exklusiv 10x2 Freikarten. Sie sind am Freitag, den 16. September gültig. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 18. August 2022 ab 0 Uhr – 28. August 2022 bis 23:59 Uhr möglich. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der ostsee resort damp GmbH, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und beteiligten Unternehmen sowie Personen unter 18 Jahren. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen finden sich hier.