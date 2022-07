ANZEIGE // Es wird ein großes Fest, das das Dampland zwischen dem 25. August und 25. September ausrichtet. Schon seit Wochen laufen die Planungen für VikingMania auf Hochtouren. Bereits zum dritten Mal verwandeln sich der Strand und das Gelände im Dampland in einen mittelalterlich anmutenden Schauplatz. Ein Wikingermarkt, ein Fest und die Horrornacht sind die drei Veranstaltungen, aus denen VikingMania in diesem Jahr erstmals besteht. Für die mit Spannung erwartete VikingMania Horrornacht verlost das Dampland 10x2 Freikarten, die für den 2. September gültig sind.

Im Dampland entsteht ein Wikingerdorf

VikingMania wächst am Strand und an der Promenade vom schleswig-holsteinischen Damp. Es wird gesägt, geschraubt, geschleppt und jeden Tag weiter und immer detailreicher geplant – damit zur Premiere am 25. August alles bereit ist. „An unserem Wikingerdorf Noorgård wird fleißig gebaut. Noch mehr Gebäude entstehen und mischen sich mit Lagerleben und Handelsständen zu einem noch dichteren Bild“, weiß Kai Schulz. Er ist Produktionsleiter des Events und kennt sich mit Kulissenbau und fantastischen Welten, die die Vergangenheit in das Jetzt holen, bestens aus. Für die VikingManiacs – so werden die Fans von VikingMania genannt – soll eine Kulisse entstehen, die sie mitnimmt auf eine Reise fernab ihres Alltags.

VikingMania besteht in diesem Jahr aus drei Events: einem Markt, einem Fest und der Horrornacht Foto: Schoppmeier Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Besonders viel Spaß macht uns die Vorbereitung der Bauten am Strand. Dafür wurden sogar Schiffsrümpfe, Gebäudeteile, Steinkulissen aus Styropor und eine riesige Menge von Kisten, Sarkophagen und Knochen vorbereitet. Alles fügt sich zum unvergleichlichen Bild des Dorfes Noorgård zusammen“, verrät Kai Schulz. Der VikingMania Markt, der direkt am Strand aufgebaut wird, beherbergt viele Stände mit handgemachten Erzeugnissen und bindet zugleich die VikingManiacs ins Geschehen ein. In der Jarlshütte gibt es verschiedene Workshops, zum Beispiel zu alten Handwerkstechniken und Flechtfrisuren der Wikinger. Außerdem können Vorträge zur Lebensweise und Schwertkämpfe der Nordmänner und -frauen besucht werden, oder auch ein sogenanntes Thing, eine Versammlung im Dorf, auf der alle wichtige Entscheidungen für Noorgård und seine Bevölkerung besprochen werden. Der VikingMania Markt hat Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls kostenlos und dazu barrierefrei ist das VikingMania Fest, das donnerstags bis sonntags von 16 bis 22 Uhr direkt an der Damper Promenade stattfindet. Wer einen schönen Sommertag mit kühlen Getränken, gastronomischen Angeboten sowie Vorführungen und Aktionen für Groß und Klein erleben möchte, ist hier genau richtig. An Freitagen und Samstagen sorgt außerdem die Band Die Andersons mit Livemusik für beste Unterhaltung im Dampland.

VikingMania Horrornacht: fünf Dungeons und viel Nervenkitzel

Die Horrornacht, die Donnerstag, Freitag und Samstag ab 20 Uhr mit der untergehenden Sonne am Ostseestrand eingeläutet wird, ist das, worauf sich die VikingManiacs wohl am meisten freuen. Auf 40.000 Quadratmetern errichten Kai Schulz und sein Team fünf Dungeons mit düsteren Irrwegen. „Die Planung für das Horrorerlebnis der besonderen Art geht auf die Zielgerade und viele Mitwirkende freuen sich schon, das Grauen am Strand zu verbreiten. Unsere Kostümwerkstatt arbeitet auf Hochtouren, um unsere Scare-Crew mit gruseligen Kostümen auszustatten“, verrät der Produktionsleiter. Untote Wikinger, Kannibalen und viele andere mythologische Schattenwesen ziehen umher und jagen den Besuchern einen gehörigen Schrecken ein.

Keine Sorge, das ist nur Kunstblut – und dennoch: Die VikingMania Horronacht hat es in sich. Foto: Voigt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Schon jetzt können sich Besucher online Tickets für das schaurige VikingMania-Horrorevent besorgen. Die Preise für die Karten starten bei 15 Euro. Es gibt vier unterschiedliche Ticket Modelle:

Zum einen gibt es das Basic Ticket, welches dem Teilnehmern Zugang zum verfluchten Dorf und den Dungeons gewährt.

welches dem Teilnehmern Zugang zum verfluchten Dorf und den Dungeons gewährt. Das Intense Ticket sorgt für den Extra-Kick bei Besuchern, die sich noch mehr Nervenkitzel wünschen.

sorgt für den Extra-Kick bei Besuchern, die sich noch mehr Nervenkitzel wünschen. Wer nicht lange in der Schlange vor den Dungeons warten möchte, kann sich auch das Basic + Fast Lane Ticket oder das Intense + Fast Lane Ticket buchen.

Mit etwas Glück können auch Karten gewonnen werden: Das Dampland verlost 10x2 Freikarten (Basic Tickets) für die VikingMania-Abendveranstaltung am 2. September 2022. Um in den Lostopf zu kommen, muss einfach das unten stehende Formular ausgefüllt werden. Die Teilnahme ist vom 20. Juli 2022 ab 0 Uhr bis 29. Juli 2022 um 23:59 Uhr möglich. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der ostsee resort damp GmbH, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag und beteiligten Unternehmen sowie Personen unter 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.

Weitere Informationen zu VikingMania gibt es unter shz.de/vikingmania. Übrigens: Wer noch bei der Scare-Crew mitmachen möchte, kann sich bis Ende Juli auf vikingmania.de informieren und dafür eintragen.