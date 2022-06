Sie veranstalten KUNST SCHAFFEN nun zum dritten Mal. Aus der damaligen Idee, Künstler zu unterstützen, ist also schon fast eine Tradition geworden. Warum ist es Ihnen wichtig, die Ausstellung auch in diesem Jahr zu organisieren?

Esther Berking: Es hat uns und auch allen ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern schon im ersten Jahr so viel Spaß gemacht, dass uns alle Teilnehmer schon damals baten, es nicht bei diesem einen Mal zu belassen. Wir stehen auch erst am Anfang und wollen KUNST SCHAFFEN zu einem überregionalen wirklichen Kunst-Highlight entwickeln. Dieses Ziel inspiriert alle, egal an welcher Stelle sie daran mitwirken.

Viele Künstler sind zum zweiten oder sogar dritten Mal dabei, einige nehmen zum ersten Mal teil. Das spricht für ein großes Interesse innerhalb der Kunstszene. Was schätzen die Künstler an dieser Ausstellung?

Oliver Berking: Ich glaube es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen. Wir geben uns ganz schön viel Mühe, damit sich alle wirklich wohlfühlen bei uns. Und zwar nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Künstler. Ich glaube, sie mögen die private Atmosphäre und die Leidenschaft unseres ganzen Teams. Und viele sind ganz offensichtlich auch überrascht darüber, was in Flensburg möglich ist. Als wir im April eine Auktion mit Kunstwerken zugunsten einer Ukraine-Hilfskampagne zweier Flensburger Ärzte machen wollten, spendeten 35 Künstlerinnen und Künstler spontan insgesamt 65 Arbeiten, so dass wir Dr. Hauke Frercks und seiner Ukrainischen Kollegin Zoriana Kostiuk am Ende 70.000 Euro im Namen dieser Künstler zur Verfügung stellen konnten.