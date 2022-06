Vom 22. bis 25. September findet auch dieses Jahr wieder die CARAVAN und CO auf dem Messegelände in Rendsburg statt. Das Konzept: ein Mix aus Messe und Festival, das sich sowohl an Neulinge als auch erfahrene Camper richtet. Rund 100 Ausstellende präsentieren auf der CARAVAN und CO die neuesten Wohnmobile, Wohn- und Kastenwagen sowie Zubehör für den Sommerurlaub auf vier Rädern. Reisemobile Heide verlost jetzt, im Rahmen des Gewinnspiel des Monats, den Campinggrill Cadac Carri Chef 2 BBQ / Grill2Braai Gasgrill 50 mbar. Zusätzlich gibt es die Chance auf zwei Tickets für die CARAVAN und Co Messe 2022.

Reisemobile Heide – Vertragshändler für Knaus, Weinsberg und Tabbert

Reisemobile Heide steht für Service und eine breite Auswahl an Reisemobilen. Dank der Leidenschaft zur Campingbranche und dem Gespür für Trends bietet Reisemobile Heide stets nur auserwählte Qualität an. Als Vertragshändler für die Marken Knaus, Weinsberg und seit neuestem auch Tabbert bietet Reisemobile Heide ein breitgefächertes Portfolio an Neufahrzeugen – vom simplen Kastenwagen bis zum vollintegrierten Luxusmobil. Aber auch Gebrauchtfahrzeuge unterschiedlichster Marken finden durch den Fachhändler einen neuen Besitzer.

Verkauf, Ankauf und Vermietung sowie Zubehör: Bei Reisemobile Heide gibt es alles, was das Camperherz höher schlagen lässt. Foto: Reisemobile Heide Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Reisemobile Heide kümmert sich zusätzlich um anstehende Reparaturen und Wartungen in der hauseigenen Meisterwerkstatt. Als offizieller Partner von Fritz Berger bietet Reisemobile Heide außerdem die passende Campingausrüstung im Zubehörshop an, in welchem alles rund ums Wohnmobil zu finden ist.

Informationen zum Gewinn

Alle Teilnehmende haben die Chance einen Gasgrill der Marke Cadac im Wert von ca. 339 Euro zu gewinnen (Cadac Carri Chef 2 BBQ / Grill2Braai Gasgrill 50 mbar). Das Modell der Carri Chef-Reihe bietet verschiedene Zubereitungsflächen und ein Deckel mit integriertem Thermometer.

Campinggrill Cadac Carri Chef 2 BBQ / Grill2Braai Gasgrill 50 mbar. Foto: www.cadacinternational.com Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss das unten stehende Formular ausgefüllt werden. Die Teilnahme ist vom 1. Juli 2022 – 31. Juli 2022 bis 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmenden zwei Tagestickets für die CARAVAN und CO 2022 verlost. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Über CARAVAN und CO

CARAVAN und CO ist eine Messe mit Infotainment-Charakter rund um Caravaning und Outdoor. Zur Premiere im September 2021 kamen etwa 20.000 Besucher nach Rendsburg, um sich über Produktneuheiten und Trends der Campingszene zu informieren. Vom 22. bis 25. September 2022 präsentieren sich erneut zahlreiche Aussteller auf dem Rendsburger Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal. Darunter viele namhafte Händler, aber auch regionale Manufakturen. Organisator der Messe ist der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z).

Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Neben dem „Vanlife Village“, in dem bekannte Influencer aus der Wohnmobilszene Reiseberichte, Vorträge und Workshops zum Selbstausbau anbieten, planen die Veranstalter ein Konzert, Lagerfeuer-Sessions, Aktionen für Kinder sowie Fachvorträge und Panels mit Branchenexperten. Außerdem haben Besucher erneut die Möglichkeit, den eigens zur Messe eingerichteten Campingplatz am Messegelände zu nutzen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der Ticketverkauf für CARAVAN und CO hat bereits begonnen. Erwachsene zahlen zehn Euro für eine Tageskarte, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre kostet die Eintrittskarte sieben Euro. Zudem gibt es Vier-Tage-Tickets und Familienkarten. Auch eine Tageskasse wird eingerichtet. Mehr unter www.caravan-und-co.de .

Reisemobile Heide GmbH

Blauer Lappen 1+12

25746 Lohe-Rickelshof



Telefon: 0481-4211470

www.reisemobile-heide.de

info@reisemobile-heide.de