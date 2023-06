ANZEIGE // Bereits seit 1971 und damit seit 50 Jahren betreibt Holtex seine Filiale in Flensburg. Mit einem großen Sortiment an Damen- und Herrenmode, Schuhen sowie Heimtextilien und Schmuck finden Kunden dort alles, was das Herz begehrt. Nun soll ein neuer Teppich in der Filiale verlegt werden, um eine frischere und freundlichere Atmosphäre zu schaffen. Um genug Platz für die Umbauarbeiten in Flensburg zu haben, lädt Holtex nun alle Kunden ein, bei ihrem Einkauf kräftig zu sparen. Vom 3. Juni bis zum 17. Juni findet ein großer Räumungsverkauf mit 20% Rabatt auf alles, inklusive rabattierter Ware, statt. Wem das noch nicht genug ist, der kann bis einschließlich zum 2. Juli außerdem am Gewinnspiel teilnehmen, wobei drei Gutscheine mit jeweils 100 Euro Einkaufswert verlost werden.

Fokus auf Beratung der Kunden

Mit insgesamt 30 Angestellten in der Flensburger Filiale steht das Team rund um Frauke Freese den Kunden jederzeit zur Stelle. Verkäuferinnen und Verkäufer warten hier in jeder Abteilung und freuen sich darauf, ihre Kunden beraten zu können. Gefragt sind bei den Männern vor allem Anzüge - hier hat sich das große Sortiment von Holtex besonders herumgesprochen. Bei den Frauen sind derzeit Lederjacken begehrt. Bei knapp 100 verschiedenen Marken und einer großen Auswahl jeglicher Bekleidung von A bis Z ist hier für jeden etwas dabei. Auch bekannte Marken lassen sich hier finden: Zerres, Meyer und Bugatti sind nur eine kleine Auswahl des Sortiments. Besonders interessant: Alle Artikel aus dem Sortiment von Holtex sind immer bis zu 30% günstiger als der vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis. Durch dieses einzigartige Merkmal erhalten Kunden bei Holtex immer einen besonders günstigen Preis.

Wer beraten werden möchte, der bekommt bei Holtex das Rundum-Paket. Das persönliche Gespräch mit dem Kunden steht hier immer noch im Zentrum des Einkaufserlebnisses. „Beratung ist bei uns das A und O, das wollen unsere Kunden so und darauf fokussieren wir uns“, erzählt Heike Albrozeit, die stellvertretende Filialleitung. Die Beratung selbst ist hier immer auf den individuellen Kunden zugeschnitten, es wird so viel Zeit wie nötig für die Suche nach dem perfekten neuen Kleidungsstück investiert. Stammkunden benötigen hier erfahrungsgemäß weniger Zeit, hier wissen die geschulten Verkäuferinnen meist direkt, was gewollt ist. Dies ist nur ein Grund mehr, warum langjährige Kunden viel Vertrauen in Holtex setzen.

In der Herrenabteilung findet sich ein großes Sortiment an Anzügen. Foto: Holtex

Zusätzlicher Service wird geschätzt

Neben der üblichen Beratung finden Kunden bei Holtex einige zusätzliche Servicemöglichkeiten, die Ihr Einkaufserlebnis verbessern. Neben einem kostenlosen Parkplatz und einer ebenerdigen Verkaufsfläche gibt es direkt nebenan eine Cafeteria für hungrige Besucher. Hier kann aus einer üppigen Frühstücks- oder Mittagskarte ein leckeres Essen zur Stärkung ausgewählt werden. Wer keinen Hunger hat, kann auch für einen Kaffee nach dem Einkauf vorbeischauen.

Die Lieblingshose gefunden, aber sie ist zu lang? Holtex hat eine hauseigene Änderungsschneiderei, bei der jegliche Kürzungen, Anpassungen und Änderungen in Auftrag gegeben werden können. Das Team aus drei Schneiderinnen steckt das Kleidungsstück nur kurz ab und spätestens eine Woche später ist es fertig und abholbereit. So müssen stilbewusste Kunden keine Kompromisse mehr eingehen und können praktischerweise Kauf und Änderung des Kleidungsstücks an einem Ort verbinden.

Wer neugierig geworden ist oder bereits treuer Kunde bei Holtex ist, kann nun mit dem Rabatt von 20% auf das gesamte Sortiment besonders sparen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen und mit etwas Glück einen von drei Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen, müssen die Teilnehmenden ihre Kontaktdaten im Formular hinterlassen. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Holtex Edith Pohl e.K., des sh:z und beteiligten Unternehmen sowie Personen unter 18 Jahren. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 3. Juni 2023 ab 0 Uhr bis 2. Juli 2023 bis 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich durch ihre Registrierung mit der Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. Alle weiteren Details der Teilnahmebedingungen finden Sie hier.