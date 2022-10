ANZEIGE // Sie heißen zum Beispiel Leuchtfeuer, Ostseeanker und Familienkoje – die Ferienwohnungen der Familie Claussen in Schwackendorf. Genau beim bekannten Barfußpark hegen und pflegen die Claussens ein kleines Idyll mitten in der Natur. Das machen sie auch ihren Feriengästen zugänglich. Schon 1994 errichteten Ernst Heinrich und Inga Claussen hier die erste Ferienwohnung, eingebettet in die Hofumgebung der Familie. Mittlerweile sind es elf Unterkünfte. Henning Claussen und seine Freundin Heike Brodersen sind in vierter Generation beim Familienbetrieb dabei und kümmern sich ebenfalls um das Wohlergehen ihrer Gäste. Diese sind sehr unterschiedlich:

„Zu uns kommen alle – Familien, Paare, Senioren. Die Nähe zur Ostsee, die Ruhe und natürlich die Streicheltiere auf dem Hof sind für jeden etwas.“ Henning Claussen Betreiber OSTSEEferien-Wohnungen und Barfußpark in Hasselberg

Exemplarischer Einblick in die Ferienwohnung Lotsenausblick. Foto: OSTSEEferien-Wohnungen

Auch eine größere Personenanzahl, zum Beispiel für Familientreffen, findet auf dem Ferienhof Platz. „Die Wohnungen haben eine Kapazität für zwei bis neun Gäste. Insgesamt können wir 44 Personen unterbringen“, weiß Henning Claussen. Bei der Gestaltung der Ferienunterkünfte haben sich die Claussens vom skandinavischen Stil inspirieren lassen. „Die Wohnungen sind hell und freundlich und unterschiedlich groß. Je nachdem, ob man zu zweit oder mit mehreren Personen anreist, kann man hier also wählen. Jede Wohnung verfügt außerdem über eine eigene Küche“, ergänzt der Hofherr.

Die elf Ostsee-Ferienwohnungen sind zum einen direkt am Hof angesiedelt, zum anderen im Gebäude „Alte Schule“. Die Gelände liegen benachbart. Die Claussens haben schon vor einigen Jahren ihr Kerngeschäft auf den Betrieb von Ferienwohnungen gelegt. Früher hielten sie Milchvieh und betrieben Ackerbau, mittlerweile beschränken sich die landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf das Grasland um die Tiere im Streichelzoo zu versorgen.

Im Streichelzoo, der direkt bei den Ostsee-Ferienwohnungen der Familie Claussen liegt, gibt es jede Menge zutrauliche Tiere wie zum Beispiel diesen Esel. Foto: Barfußpark Schwackendorf

Jetzt im Herbst und Winter, also in der Nebensaison, wird es ruhiger. Der Barfußpark und die Mingolfanlage, die im Sommer viele Tagesgäste nach Hasselberg locken, haben jetzt nur noch für die Übernachtenden geöffnet. Minischweine, Ziegen, Schafe, Kaninchen, ein Esel und Ponys kann man hier entdecken. „Auch in der kalten Jahreszeit lohnt sich ein Besuch allemal“, sagt Henning Claussen. Ihn persönlich hat es die Natur angetan – er selbst hat seinen Lebensmittelpunkt hier, ganz in der Nähe von Strand und Ostsee, in einer ruhigen Sackgassenlage. Henning Claussen weiß, wie schön er lebt – und teilt dieses Glück gern mit seinen Feriengästen. Auch so mancher Vierbeiner darf mit:

„Auch Hunde sind bei uns willkommen. Es gibt sogar fünf Hundestrände in der näheren Umgebung.“ Henning Claussen Betreiber OSTSEEferien-Wohnungen und Barfußpark in Hasselberg

Sei es ein Spaziergang am Ostseestrand, die gemütlichen Strandkörbe, die Wassersportangebote oder ein Besuch in den Städten Kappeln, Flensburg, Glücksburg und Schleswig – langweilig wird es bestimmt nicht, ist sich Henning Claussen sicher. „Wer Kraft tanken und die Seele baumeln lassen möchte, ist hier genau richtig.“

Der Hafen von Flensburg – beliebt bei Einheimischen wie auch Besuchern. Foto: Klümper

Und wer mit seinen Kindern nach Hasselberg kommt, findet hier ebenfalls viele Angebote, um sich ordentlich auszutoben. Ein Indoor-Spielbereich mit Billard- und Kickertisch, ein Bolzplatz, ein Basketballkorb sowie eine Outdoor-Tischtennisplatte, Spielfahrzeuge und -Geräte sowie jede Menge Lego, ein großes Schachspiel und eine Leseecke mit Büchern lassen jeden Feriengast abends ausgepowert in sein gemütliches Bett fallen.

Wer Interesse daran hat, das Angebot der Claussens – mindestens drei Nächte bleiben und eine vierte geschenkt bekommen – anzunehmen, darf sich gerne melden. Bitte folgenden Code bei der Buchung angeben: SHZ2022. „Natürlich können die Gäste auch länger als vier Nächte bei uns bleiben“, ergänzt Henning Claussen. Die Familie freut sich auf neue und bekannte Gesichter.

Kontakt:

Familie Claussen

Schwackendorf 37

24376 Hasselberg



Telefon: 0151 / 19494949

E-Mail: info@barfusspark-schwackendorf.de

Web: barfusspark-schwackendorf.de/ostseeferien