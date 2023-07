ANZEIGE // Sommerzeit ist Festivalzeit! Bereits zum fünften Mal in Folge findet das bekannte Südstrand OpenAir auf dem Gelände des Upstalsboom Wyk auf Föhr statt. Das Hotel hat vom 26. bis 29.07.2023 großartige Künstler wie Bosse (Akustik), Glasperlenspiel und Gregor Meyle & Band im Programm und garantiert somit ein hochkarätiges Musikerlebnis der Extraklasse. „Mein Team und ich freuen uns riesig auf dieses besondere Event.“, sagt Patrick Lüders (34), Hoteldirektor und Organisator.

„Wir finden, uns ist mit der diesjährigen Auswahl an Musikstars wieder ein fantastisches Line-Up für unsere Gäste, die Insulaner und Festländer gelungen!“ Patrick Lüders Hoteldirektor und Organisator

Im Sommer 2019 fand das damals erste OpenAir auf den Rasenflächen des beliebten Upstalsboom Hotels statt und hat sich seitdem – auch während der Pandemie – stetig weiterentwickelt und an Qualität und Staraufgebot zugelegt. Bis zu 800 Menschen feiern gemeinsam, wenn sich angesagte Interpreten der deutschen Musikszene auf Föhr ankündigen.

Anlässlich des 5. Jubiläums des beliebten Südstrand OpenAir im Upstalsboom Wyk auf Föhr werden zwei exklusive Tickets für das Konzert von Gregor Meyle & Band am Freitag, 28. Juli 2023 inklusive Rückfahrt mit dem Katamaran nach Konzertende aufs Festland verlost. Gregor Meyle steht für große Emotionen und ein Cross-Over aus zahlreichen Musikstilen von einem, der mit offenen Augen durch die Musikwelt geht und sich stets inspirieren lässt, persönliche, neue Lieder zu erschaffen. Wer Gregor Meyle & Band ganz nah und live erleben möchte, kann seine Chance nutzen und beim Gewinnspiel mitmachen.

Die Konzerte in diesem Jahr beginnen jeweils um 20 Uhr, der Einlass startet bereits um 18 Uhr und während Support Acts wie BOWIE, Luca Noel und Norma dem Publikum einen ersten, eindrucksvollen Vorgeschmack liefern, können sich die Gäste bei feinem Soulfood aus der Upstalsboom-Küche stärken, erfrischende Getränke und kreative Cocktails genießen. Für Besucher vom nahen Festland steht nach den Konzerten der Katamaran-Shuttle der Adler-Schiffe nach Dagebüll zur Verfügung, somit kommen diese ebenfalls in den Genuss sommerlicher Konzert-Abende, ohne auf der Insel übernachten zu müssen.

Am Samstag dann setzen die Organisatoren als Zugabe zum 5-jährigen Jubiläum des Südstrand OpenAir noch eins drauf: An diesem Tag erwartet alle Interessierten und Musikverliebte ab 14 Uhr ein einmaliges Fest mit weiteren musikalischen Höhepunkten wie Philipp Dittberner und Florian Künstler. Auch der bekannte DJ Lidsba vom Radiosender N-JOY ist mit am Start und sorgt am Südstrand für fantastische Vibes bis in die späten Abendstunden. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle frei!

„Wir möchten auf diese Weise schon heute ein ganz großes Dankeschön aussprechen an alle Beteiligten“, so Lüders, „vor allem aber an unsere Gäste, denn nicht wenige von ihnen planen ihren Sommerurlaub rund um unser Musikevent, für uns eine großartige Bestätigung!“

Tickets und weitere Informationen zum Südstrand OpenAir finden Interessierte auf der offiziellen Website unter: www.resort-suedstrand-foehr.de/openair

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden ihre Kontaktdaten im Formular hinterlassen. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 15.7.2023 ab 0 Uhr – 21.7.2023 bis 12:00 Uhr möglich.