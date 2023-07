ANZEIGE // Die MS Stadt Kappeln startet ab dem 1. April wieder ihre Schlei-Ausflugsfahrten nach Maasholm, Schleimünde, Missunde und Schleswig. Kapitänin und Inhaberin des Schiffes, Juliane Sebode, freut sich darauf, die Gäste an Bord begrüßen zu dürfen und ihnen eine unvergessliche Reise durch atemberaubende Landschaften zu bieten.

Schlei-Ausflugsfahrten: Entspannung auf dem Wasser

Dienstags und freitags legt das Schiff um 10:45 Uhr ab nach Schleswig mit einem Landgang von eineinhalb Stunden. Der Ausflug endet um 18:00 Uhr in Kappeln. An allen anderen Tagen fährt die MS Stadt Kappeln zweimal zur Lotseninsel Schleimünde - von 11 bis 13:10 Uhr und von 14 bis 16:10 Uhr. Während der halbstündigen Landgänge können die Gäste eine Führung zum Vogelschutzgebiet miterleben oder bei manchen Terminen an einer Schatzsuche für Kinder teilnehmen. Ein Zwischenausstieg in Maasholm ist ebenfalls möglich.

Juliane Sebode freut sich auf die Ausflüge in dieser Saison. Foto: Juliane Sebode

Kulinarische Genüsse und Veranstaltungen an Bord

Neben den beeindruckenden Naturerlebnissen erwarten die Gäste kulinarische Angebote wie hausgemachte Kuchen, frische Waffeln, kleine Gerichte sowie Fischbrötchen direkt an Bord. Juliane Sebode bietet das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen auf dem Schiff an - beispielsweise eine Krimilesung mit Arndt Rüskamp.

„Wir freuen uns auf viel Sonne, blauen Himmel und tolle Ausflüge.“ Juliane Sebode

Zudem kann die MS Stadt Kappeln für Betriebsfeiern, Hochzeiten oder andere Feste gemietet werden. Juliane Sebode und ihr Team aus neun Mitarbeitern freuen sich darauf, den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.