Party am Ballermann: Im Mai und Juni sind es vor allem junge Menschen, die an der Playa auf den Putz hauen – oder auch über die Stränge schlagen. FOTO: dpa/Clara Margais Partys am Ballermann „Ausziehen, ausziehen, ausziehen“: Imagewandel auf Mallorca gescheitert Von dpa | 05.06.2022, 13:45 Uhr

Auf Mallorca ist die Saison gestartet. Am Ballermann ist es wieder fast so laut und so wild wie vor der Pandemie. Das hat gute, aber auch schlechte Seiten.