Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN erzählt mit genialer Kreativität die Geschichte des Löwenkönigs Simba und ist eine Fabel über den ewigen Kreislauf des Lebens: Es geht um Ängste und Glück, Liebe und Verantwortung gegenüber anderen, das Erwachsen werden und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN nimmt seine Besucher mit auf eine Reise in die farbenprächtige Welt Afrikas.

Der König der Löwen live erleben. Foto: Disney

Disneys DIE EISKÖNIGIN – DAS MUSICAL

Die vielschichtige Story über wahre Geschwisterliebe, oscarprämierte Songs, faszinierende Bühnenbilder und Kostüme sowie innovative Spezialeffekte: Disneys DIE EISKÖNIGIN – DAS MUSICAL ist ein magisches Abenteuer, das für jeden etwas zu bieten hat. In Hamburg im Stage Theater an der Elbe, kann der Broadway-Erfolg noch bis September 2024 erlebt werden!

Die Eiskönigen hautnah. Foto: Disney

HAMILTON – Das Musical

Ein noch nie dagewesenes Musical – lebendig, mitreißen und voller Tempo. Auf revolutionäre Art und Weise katapultiert Broadway-Autor Lin-Manuel Miranda mit schlagfertigem Rap, Pop, R&B und energiegeladener Choreografie die historische Lebensgeschichte des US-Gründervaters Alexander Hamilton ins Hier und Jetzt. Neben elf Tony Awards© räumte die mitreißende Inszenierung auch einen Grammy und sogar den renommierten Pulitzer-Preis ab. Emotional, wortgewandt und mit einem einzigartigen musikalischen Stilmix – so klingt Revolution heute! Nur noch bis 15.10.23 in Hamburg!

Hamilton lebendig, mitreißen und voller Tempo erleben. Foto: Stage Entertainment

MAMMA MIA!

MAMMA MIA! handelt von der alleinerziehenden Mutter Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel lebt, wo sie eine selbst gebaute Taverne betreibt. Während Donna ihren Mann steht – auch ohne Mann in ihrem Leben –, sehnt sich Sophie nach Romantik, Kindern und einer klassischen Traumhochzeit in Weiß. Doch bevor die junge Frau ihrem Märchenprinzen Sky das Jawort gibt, möchte sie endlich ihren Vater kennenlernen.

Als Sophie eines Tages durch Zufall das Tagebuch ihrer Mutter in die Hände fällt, erfährt sie von drei möglichen Vätern, die in jener Zeit vor etwa 20 Jahren mit ihrer Mutter anbandelten. Um der Ungewissheit endlich ein Ende zu setzen, lädt die Braut in spe kurzerhand ihre drei potenziellen Väter zur feierlichen Trauung ein. Als dann auch noch Donnas beste Freundinnen aus vergangenen Tagen anreisen, ist das Chaos schließlich perfekt und das Rätselraten um Sophies Vater beginnt. Nur noch bis Januar 24 in Hamburg!

MAMMA MIA - mit den Hits von ABBA. Foto: LITTLESTAR

TANZ DER VAMPIRE

Endlich kehrt eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals aller Zeiten zurück nach Hamburg. Mit einer einzigartigen Kombination aus Schauer und Komik begeistert das Kult-Musical von Michael Kunze und Jim Steinman mit rockig-gefühlvollen Balladen, furiosen Tanzszenen, spektakulären Bühnenbildern und opulenten Kostümen nun schon seit fünfundzwanzig Jahren. Ab November 23 im Stage Operettenhaus!

Tanz der Vampire bald wieder auf der Bühne zu erleben. Foto: Stage Entertainment

„Romeo & Julia – Liebe ist alles“

Mit „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ kommt die größte Liebesgeschichte aller Zeiten live auf die Musicalbühne. Eine Lovestory, die schon mehr als vier Jahrhunderte überdauert, ohne ihren Reiz zu verlieren. Das liegt an den Zutaten, die jeder kennt: Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht, Entbehrung und die Bereitschaft, für den anderen bis zum Äußersten zu gehen.

Das Besondere an der Musicalfassung von „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ aus der Feder von Deutschlands einflussreichstem Komponisten-Duo: Gesungen wird Peter Plate & Ulf Leo Sommer (Max Raabe, Annett Louisan, Ku’damm 56, Rosenstolz u.v.m.), gesprochen aber wird Shakespeare. Das heißt, die schönen, oft komischen, teils auch bösen Dialoge der Schlegel-Übersetzung wurden nur leicht bearbeitet. Verpackt wird die Liebesgeschichte von Romeo & Julia in viele neue Songs, die in einem Genre- Mix daherkommen, wie man ihn selten im Musical erlebt.

Für alle Shakespeare-Fans: Sein „Romeo & Julia“ wird zeitgemäß inszeniert, basierend auf dem Originalskript. Weder wird die Geschichte zwangsmodernisiert, noch auf eine Epoche festgelegt. So darf man sich auf aufwändige Kostüme und moderne, atemberaubende Choreographien freuen.

Aufgeführt wird „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ im schönsten Theater Berlins – dem Theater des Westens an der Kantstraße, unweit vom Bahnhof Zoo. Nur noch bis 04.01.24 in Berlin!

Live im Theater Berlins, Romeo und Julia. Foto: Stage Entertainment

KU’DAMM 56 – Das Musical

Der Ku’damm wird wieder zum Musical! Es geht um Aufbruch, die erste Liebe und Selbstbestimmung: KU‘DAMM 56 – DAS MUSICAL kehrt am 12.01.24 wieder zurück ins Berliner Stage Theater des Westens! Von November 2021 bis März 2023 konnte das Stück bereits mehr als 300.000 Zuschauer*innen im TdW begeistern.

Die Geschichten vom Ku’damm faszinieren über Generationen hinweg, der ZDF- Event „Ku’damm 56“ wurde von einem Millionenpublikum begeistert aufgenommen. Die Schicksale der Tanzschulinhaberin Catherina Schöllack und ihrer drei Töchter bewegt nicht nur die, die die 1950er erlebt haben, sondern auch deren Kinder und Enkelkinder. Nur vom 12.01.24 bis 11.02.24 in Berlin!

Die Geschichten vom Ku'damm. Foto: Stage Entertainment

BLUE MAN GROUP

SEIT 18 JAHREN – The Beat of Berlin - Die knallbunte und mitreißende Erlebnisshow.

In den letzten 18 Jahren hat sich die BLUE MAN GROUP zur erfolgreichsten Long-Run-Show in der deutschen Hauptstadt entwickelt. Und Sie haben keineswegs vor, dies irgendwie zu ändern. Im Gegenteil!

Die BLUE MAN GROUP ist wie der Puls von Berlin: knallbunt, innovativ und kreativ. Der beeindruckende Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und faszinierenden technischen Effekten begeisterte bereits über 35 Millionen Zuschauer weltweit. BLUE MAN GROUP kann man nicht beschreiben, man muss die Show live gesehen haben. Wer BLUE MAN GROUP sehen möchte, ist risiko- und experimentierfreudig und traut sich etwas zu. Denn niemand weiß so recht, was sie/ihn erwartet. Sowohl während der Show als auch davor und danach. Bereits beim Betreten des Stage BLUEMAX Theaters werden die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum mehr und mehr verwischt.

Die knallbunte und mitreißende Erlebnisshow ist in Berlin. Foto: Stage Entertainment

Ku’damm 59 – Das Musical

Basierend auf der von UFA Fiction produzierten ZDF-Reihe „Ku’damm“ ist das von einem Millionenpublikum und der Kritik gefeierte Werk der mehrfachen Grimme-Preisträgerin und Autorin Annette Hess die Quelle der Musicals „Ku’damm 56“ und „Ku’damm 59“.

Mit dem Erfolgsmusical „Ku’damm 56“ mit allein über 300.000 Besucher*innen aus Berlin und Brandenburg, feierten Peter Plate, Annette Hess und Ulf Leo Sommer im Herbst 2021 ihr Musical-Debüt. Doch bei einem One-Hit-Wonder soll es keinesfalls bleiben. Denn auch Plates und Sommers momentane Produktion „Romeo & Julia - Liebe ist alles“ wird bereits erfolgreich bis zum Januar 2024 verlängert. Aktuell tüftelt das Trio nun an der dritten Produktion: „Ku‘damm 59 - Das Musical“ steht in den Startlöchern!

Dieses Bühnen-Musical ist nicht nur die Fortsetzung von „Ku’damm 56“, sondern auch ein alleinstehendes Werk über die Schöllack-Schwestern Monika, Eva, Helga und deren Mutter Caterina. „Ku‘damm 59 – Das Musical“ erzählt die Geschichte von vier furchtlosen Frauen, die in Berlin, Ende der 50er, um Emanzipation und für ihre Selbstfindung kämpfen. Sie brechen aus dem gesellschaftlichen Korsett aus und widersetzen sich jeglichen Anstandsregeln. Ab Mai 2024 in Berlin!

Die Fortsetzung von „Ku'damm 56" - das Bühnen-Musical. Foto: Stage Entertainment

TINA – Das Tina Turner Musical

Vom jungen Mädchen aus Nutbush, Tennessee, zum Weltstar Tina Turner. Die Legende erleben und das Lebenswerk der Queen of Rock feiern, ist im Tina Turner Musical möglich. Die Besucher sollen sich von Tinas unglaublicher Energie und Kraft in ihrem persönlich autorisierten Musical mitreißen lassen.

TINA – Das Tina Turner Musical erzählt die berührende Geschichte der Ausnahmekünstlerin – mit einer explosiven Bühnenshow und natürlich ihren kraftvollen Welthits, wie „Simply the Best“, „What‘s Love Got to Do with it?“ oder „Proud Mary“ u.v.m. Eine Hommage an Tina Turner, die man erlebt haben muss! Bis September 2024 in Stuttgart!

Das Musical erzählt von berührende Geschichte der Ausnahmekünstlerin. Foto: Stage Entertainment