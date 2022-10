„Wir setzen mit der bundesweit ersten Fachmesse für die Ferienhausbranche ein wichtiges Zeichen am Tourismusstandort Schleswig-Holstein“, sagt Messechef Klaus Liermann. An drei Messetagen bietet die DOMIZIL Husum Gastgebern und denen, die es werden wollen, eine Plattform um sich vollumfänglich über Ferienimmobilien zu informieren. Rund 90 Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet präsentieren neueste Trends und Entwicklungen in den Bereichen Planung, Ausstattung und Vermarktung von Ferienimmobilien.

Auf dem Fewo-Event des Jahres findet man alles, was die Vermietung erfolgreich macht: Von praktischen Möbeln über Buchungstools, Software und Vermarktungsplattformen bis hin zu spezialisierten Dienstleistern, wie Homestager, Fotografen oder Verwalter. Eine in die Ausstellung integrierte 80 Quadratmeter große Muster-Ferienwohnung bietet den idealen Ort für jede Menge Inspiration. Als weitere Highlights locken ein modernes Tiny House und ein neuartiges Bubble-Tent, beides begehbar, um alternative Übernachtungsmöglichkeiten für Urlaubsgäste aufzuzeigen.

Leben auf wenigen Quadratmetern: Tiny Houses liegen nicht nur bei jungen Menschen im Trend. Foto: Winzig Wohnen Tiny House / Engelmann Messe & Design GmbH

Mehr denn je spielen Themen wie Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel eine große Rolle – auch für Vermieter von Ferienimmobilien. Für aktuell gestellte Fragen hat das Messeteam Experten eingeladen, die in einem mit branchenrelevanten Vorträgen gespickten Fachforum an allen drei Messetagen zum Informationsaustausch und Wissenstransfer auf die Bühne gehen.

Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Landrat Florian Lorenzen übernommen. „Die DOMIZIL Husum ist für die gesamte Tourismusregion ein absoluter Gewinn. Hier treffen sich Ferienimmobilienbesitzer und informieren sich über neueste Entwicklungen in der Branche.“ Weitere prominente Unterstützung erhält die Messe durch Deichdeern Julia Nissen aus Bargum. Die nordfriesische Bloggerin und Influencerin ist seit kurzem selbst Vermieterin einer Ferienwohnung und wird die DOMIZIL medial unterstützen: „Ich freue mich auf neue Inspirationen und den Erfahrungsaustausch mit anderen Vermietern“, so Julia Nissen.

Und auch das Networking soll nicht zu kurz kommen, denn dafür bietet das Husumer Messeteam den idealen Rahmen auf der DOMZIL After-Work-Night mit Musik, Burgerbuffet und Getränken im NordseeCongressCentrum (NCC) am 29. Oktober direkt nach Messeschluss.

Bereits zum dritten Mal richtet die Messe Husum & Congress die DOMIZIL aus. Foto: Messe Husum & Congress

Tickets für die DOMIZIL Husum gibt es ab sofort im Vorverkauf online unter www.domizil-husum.de oder an der Tageskasse vor Ort.

Mehr Informationen: DOMIZIL Husum, Fachmesse für die Vermieter von Ferienimmobilien größer als Größer als Zeichen Wann: 28.10. bis 30.10.2022 Themenbereiche: Möbel und Einrichtung, Planung und Finanzierung, Verwaltung und Vermarktung, Service und Wartung, Energie, Nachhaltigkeit Ausstellungs-Highlights: Fachforum, Muster-Ferienwohnung, Tiny House und Bubble Tent

Veranstaltungsort:

Messe Husum & Congress

Am Messeplatz 12 – 18

25813 Husum



Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr

Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Tickets: www.domizil-husum.de