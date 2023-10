ANZEIGE // Wenn um 18 Uhr die Sonne im Universe Science Park untergeht, wird es märchenhaft. Denn dann wird es hier alles andere als dunkel: Bunte Lichter erhellen das Gelände des Freizeitparks im süddanischen Nordborg. In allen Farben leuchten dann die Gebäude und Bäume auf einer Strecke, die mitten durch den Universe Science Park führt. So hat bisher noch niemand den Freizeitpark erlebt. „Es werden Sinneseindrücke entstehen, die die Fantasie schweifen lassen und der Kreativität freien Lauf lassen“, verspricht Marketingkoordinatorin Linda Jakobsen. Zwischen dem 13. und 22. Oktober und vom 25. bis 28. Oktober können Besucher dieses Event, das Universe After Dark, besuchen. Der Universe Science Park ist von Flensburg aus nur eine knappe Stunde Autofahrt entfernt.

Lehrreiche Erkundungstour durch den Science Park

Was ist eigentlich Licht? Wie entsteht es? Und wieso nehme ich verschiedene Lichtfarben wahr? Die Antworten auf diese und viele andere Fragen bekommen die Besucher beim Universe After Dark. Zwischen 18 und 21 Uhr findet das Lichterfestival statt, das mit stimmungsvollen Klängen untermalt ist.

So in etwa werden sie aussehen, die beleuchteten Bäume beim Universe After Dark. Foto: Universe Science Park Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Zum zweiten Mal können die Besucher bei uns das Universe After Dark erleben, eine lehrreiche Form des Lichtfestivals. Sie sind hiermit eingeladen zu den Ersten zu gehören, die den Park in einem ganz anderen, bezaubernden Licht sehen.“ Linda Jakobsen Marketingkoordinatorin Universe Science Park

Beim Universe After Dark wird es mehrere Stationen geben, an denen die Besucher interaktiv etwas über Licht lernen können. Wie setzen sich Farben zusammen? Was passiert, wenn man Farben mischt? Warum ist der Schatten morgens und abends am längsten? Das Event Universe After Dark zeigt die Faszination von Licht mit beeindruckenden Experimenten. Morten Lorenzen, Eventkoordinator im Universe Science Park, hat das Event über ein Jahr lang vorbereitet. „Es wird toll, den Park in dieses besondere Licht zu tauchen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie die Gäste den Park erleben werden“, freut sich Morten Lorenzen.

Ein besonderes Highlight werden die leuchtenden Seifenblasen. Ebenso kann man in diesem Jahr das 2022 eröffnete „Beat the Storm“ mit all seinen Lichteffekten ausprobieren.

Faszination Licht: Wer das Universe After Dark besucht, erfährt eine ganze Menge über die Eigenschaften von Licht. Foto: Universe Science Park Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer das Universe After Dark besuchen möchte, kann sich online dafür ein Ticket kaufen. Dabei muss die Ankunftszeit am Park angegeben werden. „Die Kartenanzahl ist begrenzt, schnell sein lohnt sich also“, empfiehlt Morten Lorenzen. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Die Attraktionen und Gebäude des Universe Science Parks geschlossen. Für die Besucher wird es bis 20 Uhr möglich sein, Fish‘n‘Chips und Kebab zu kaufen. Auch danach gibt es viele Möglichkeiten, Snacks wie Zuckerwatte und Pfannkuchen an gemütlichen Plätzen des Parks zu genießen.

Die Veranstaltung wird zusammen mit Wolfgang Flammersfeld durchgeführt, der mit der Firma World of Lights Licht-Ausstellungen in ganz Deutschland realisiert. Alle Informationen zu Universe After Dark sowie Tickets für den Freizeitpark gibt es demnächst online.

Mehr Informationen: Über den Universe Science Park größer als Größer als Zeichen Der Universe Science Park beweist, wie viel Spaß Physik, Chemie und die anderen Naturwissenschaften machen können. Der Freizeitpark vermittelt die Wunder und Phänomene des Lebens auf spielerische Weise. Hier darf nach Herzenslust getobt, ausprobiert und entdeckt werden – und ganz nebenbei lernt man dabei auch noch etwas. Der Universe Science Park im dänischen Nordborg umfasst ein riesengroßes Gelände von 50.000 Quadratmetern. Rund 200 Attraktionen gibt es, die draußen oder in Innenräumen erlebt werden können. Zu den Highlights gehören der Bereich Virtual Reality, der Hochseilgarten „Sky Trail“, der Segway-Parcours und der blaue Kubus. Der blaue Kubus zeigt Naturphänomene wie die Entstehung von Erdbeben, Vulkanen sowie Blitz und Donner und lässt in seinem Innern vor den Augen der Besucher einen 18 Meter hohen Geysir aufsteigen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Universe Science Park

Mads Patent Vej 16430 Nordborg

Telefon: +45 8881/9500

E-Mail: info@universe.dk

Zur Website: universe.dk

Öffnungszeiten sind hier zu finden.