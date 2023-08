ANZEIGE // Der Sommer scheint sich vorerst aus Schleswig-Holstein verabschiedet zu haben – für die nächsten Wochen sind Temperaturen von höchstens 22 Grad vorausgesagt, ebenso wie viele Wolken und Regen. Ganz anders sieht es derzeit in Südeuropa aus: In Lissabon sind für diese Woche stabile 31-33 Grad und Sonne vorausgesagt, in Mailand bis zu 34 Grad und in Marrakesch bis zu 45 Grad – perfekt, um Sonne und Wärme zu tanken.

Gerade wer dieser Tage Urlaub hat und sich auf schöne Tage am Strand gefreut hatte, ärgert sich nun vielleicht, nicht doch eine Reise in sonnigere Gefilde gebucht zu haben. Doch statt die freie Zeit auf der Couch zu verbringen, lohnt sich auch ein Gang ins Reisebüro, wie Sonja Ubben vom Reiseland-Büro in Groß Wittensee weiß: „Wir haben eine Menge Last-Minute-Angebote in unserem Portfolio, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist – ganz egal, ob den Leuten eher der Sinn nach All Inklusive-Hotelurlaub steht, nach einer Mittelmeer-Kreuzfahrt oder einem Städtetrip in eine südliche Metropole wie Mailand, Lissabon, Istanbul oder Dubai.“

Sonja Ubben vom Reiseland-Büro in Grpß Wittensee ist Tourismus-Expertin durch und durch und berät sowohl vor Ort als auch telefonisch oder per Videocall. Foto: privat Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wichtig zu wissen ist es für Reisende, dass „Last Minute“ kein geschützter Begriff ist und Reisende deswegen auch keinen Anspruch auf Rabatte oder ähnliches hätten. Im Reiseland-Büro von Sonja Ubben gelten Reisen, die ab vier bis sechs Wochen vor Reiseantritt gebucht werden, als Last Minute-Reisen, denn ein Großteil ihrer Kunden bucht ihren Urlaub immer noch mehrere Monate im Voraus.

„Gerade bei Flugzielen, die nicht von der breiten Masse der Airlines bedient werden, kann es sinnvoll sein, weiter im Voraus zu buchen. Beliebte Sommer-Reiseziele wie Mallorca, die griechischen Inseln oder die Türkei haben wir aber regelmäßig auch als Last-Minute-Reise im Angebot.“

In Mailand kann man gleichzeitig Sonne tanken und Kunst und Kultur genießen. Foto: Adobe Stock/Pavlo Vakhrushev Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seit Januar 2022 betreibt die gelernte Reiseverkehrskauffrau ihr eigenes Reiseland-Büro und erfüllt Urlaubsträume – ihre Erfahrung in der Reisebranche beläuft sich aber auf mehr als 30 Jahre. So kennt Sonja Ubben die Angebote der Reiseveranstalter nicht nur besser als jedes Vergleichsportal, sie kann auch Insider-Tipps geben und steht als Ansprechpartnerin bei Fragen oder Problemen während der Reise zur Verfügung.

Gerade nach der Corona-Pandemie stellt Sonja Ubben einen hohen Beratungsbedarf fest: „Viele Leute haben es geradezu verlernt, zu reisen, sind sich etwa unsicher, wie das aktuelle Prozedere an Flughäfen oder Einreisebestimmungen in andere Länder sind. Gleichzeitig haben die Menschen aber auch Lust, mal wieder ins Ausland zu reisen, nachdem viele sich in den letzten Jahren eher auf Urlaube in heimischeren Gefilden beschränkt haben.“

Die Königsstadt Marrakesch ist das richtige für alle, die aus dem Alltag ausbrechen und eine orientalische Auszeit genießen möchten. Foto: Adobe Stock/Olena Zn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine weitere Beobachtung der Tourismus-Expertin: Viele Menschen haben Lust zu reisen, haben aber aus verschiedensten Gründen keine passende Reisebegleitung. „Das muss kein Grund sein, zu Hause zu bleiben, wenn man viel mehr Lust hat, die große weite Welt zu erkundigen“, beruhigt Sonja Ubben. Dieses Jahr etwa hat sie erstmals eine „Einsteiger-Kreuzfahrt“ für Menschen angeboten, die schon immer mal eine Kreuzfahrt machen wollten, aber etwa niemanden in ihrem Umfeld haben, der dieses Interesse teilt. Die Kreuzfahrt ging von Kiel über Göteborg nach Norwegen, die Teilnehmer konnten so in ungezwungenem Rahmen Nord- und Ostsee kennenlernen. „Jeder konnte das machen, was er wollte – es gab die Möglichkeit, Dinge mit der Gruppe zu unternehmen oder eher für sich zu bleiben, je nachdem wonach der Sinn steht.“ Zudem hatten die Teilnehmer in der Reiseverkehrskauffrau auch während des Urlaubs eine Ansprechpartnerin vor Ort. In Zukunft möchte Sonja Ubben diese Art von begleiteten Gruppenreisen für Alleinreisende häufiger anbieten, denn das Interesse dafür sei groß.

Mehr Informationen: Reiseland by Sonja Ubben Dorfstraße 19a

24361 Groß Wittensee Web: www.reiseland-gross-wittensee.de

E-Mail: Sonja.Ubben@reiseland.de

Tel.: +49 4356 9956052 Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00 - 17:00 Uhr