ANZEIGE // Einmal mehr erweitert der „Caravanpark Spann...an“ das Profil. Das Familienunternehmen eröffnet am 5. und 6. Mai ab 10 Uhr das „Van-Center by Spann...an“ in Elsdorf-Westermühlen. Es liegt direkt an der Hauptstraße der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen und ist auf die Beratung und auf den Verkauf von Kastenwagen und Vans spezialisiert – sowohl für Neu- als auch für Gebrauchtfahrzeuge. Kastenwagenfreunde können sich in der riesigen Auswahl an Neufahrzeugen der Marken Hobby, LMC, Dethleffs, Kabe, Hymer, Crosscamp und Carado sowie Gebrauchtfahrzeuge aller Marken umschauen. Auch Campingzubehör gehört zum Sortiment.

„Wir haben alle Vans von klein und alltagstauglich bis hin zum allradgetriebenen, geländetauglichen Modell.“ Andreas Schmidt Ansprechpartner für das VAN-Center by Spann...an

Rabatte auf Zubehör und Vorzelte

Auch an Zubehör für den Campingurlaub mangelt es bei Spann...an nicht: Vom Campingstuhl bis zum Campinggeschirr findet sich hier das gesamte Sortiment an Equipment. Wer seiner Auszeit einen Zeltlager-Anstrich geben möchte, wird hier ebenfalls fündig: In der neuen Vorzelt-Aussstellung der Marke Wigo werden Zeltmodelle vorgestellt, die sich perfekt mit den Kastenwagen und Vans kombinieren lassen. Ein Beispiel ist das Wigo-Modell „Yanook“ in Modulbauweise - von diesem Zelt werden in der Ausstellung die Schleuse, das Basismodul und das Sunmodul aufgebaut zu begutachten sein. Am Eröffnungswochenende gibt es auf sämtliches Zubehör und die Vorzelte 10% Rabatt - auch auf Katalogbestellungen.

Eine große Auswahl ist im VAN-Center garantiert. Foto: Caravanpark Spann...An

Leicht fällt die Wahl nicht angesichts der herrlichen Möglichkeiten, den Sommerurlaub oder ein langes Frühlingswochenende unterwegs zu verbringen. „Im Van-Center steht nicht nur der kleine alltagstaugliche Crosscamp bereit, der lediglich 4,95 Meter lang ist und bei einer Breite von 2,01 Metern fast knuffig wirkt. Ein Kontrast dazu ist das allradgetriebene, geländetaugliche Modell Kabe Travel Master Van 690, der auf eine Wagenlänge von 6,97 Metern kommt. Mit einer Breite von 2,02 Metern findet er sich aber trotzdem auf den meisten Straßen in der Stadt und auf dem Land gut zurecht“, erläutert Andreas Schmidt.

Und wenn die Entscheidung für den neuen Van schwer fällt – kein Problem: Die schöne Ausstellungshalle ist beheizt, daher kann der Kunde bei jeder Witterung die Fahrzeuge ausgiebig begutachten. In der Ausstellungshalle sind ca. 5 Fahrzeuge zu erkunden, weitere 30 Fahrzeuge sind auf der Außenfläche ausgestellt.

Das Van-Center vermietet auch Wohnwägen und Wohnmobile für den nächsten Urlaub. Foto: Caravanpark Spann...An

Das freundliche und eingespielte Team im „Van-Center“ freut sich darauf, gemeinsam mit den Wohnmobilfreunden die Grundlage für die nächsten Urlaube und Kurztrips zu schaffen. Übrigens – wer nicht kaufen will, kann sich auch einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil leihen. Die Vermietung kann bequem im neuen „Van-Center by Spann...an“ in Elsdorf-Westermühlen organisiert werden, die Mitarbeiter haben vollen Zugriff auf den Fuhrpark des Caravanparks Spann...an und Krüger-Caravan by Spann...an. Die Übergabe- und Rücknahme der Mietfahrzeuge findet in Osterrönfeld oder Schwentinental statt.

Die kleine Gemeinde ist leicht zu erreichen, von Rendsburg aus geht es einfach über die B 203 rund zehn Kilometer in Richtung Büsum. Da lohnt es sich auch, auf dem Weg nach Hause dort noch einmal schnell vorbeizufahren, vielleicht auch nur um bloß die Gasflasche zu tauschen – im gut sortierten Shop findet sich alles für den „Urlaub unterwegs“. Wir haben ein großes Sortiment für Camping und Freizeit vom kleinen und praktischen Campinglampe bis hin zum Sonnenschutz.

Interessierte könne am 06. Mai zur Eröffnungsfeier kommen. Von 10.00 bis 17.00 Uhr können sich Kunden dort beraten lassen und von Prozenten und speziellen Eröffnungspreisen profitieren. Gute Laune verspricht zudem das Rahmenprogramm für Groß und Klein, für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Weitere Infos gibt es hier:

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Caravanpark Spann...an GmbH

Zweigstelle: Van-Center by Spann...an Adresse: Hauptstraße 11 - 13

24800 Elsdorf-Westermühlen

Tel.: 04331-70885-0

E-Mail: van-center@spann-an.com

Website: www.spann-an.de / www.van-center.online Das Van-Center liegt direkt an der B203 in Richtung Heide und Büsum bzw. Rendsburg / Büdelsdorf.

