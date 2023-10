ANZEIGE// Mit seiner ausgezeichneten Lage direkt am Hafen und vielfältigem gastronomischen Angebot ist es eine wahre Bereicherung für die Gastronomieszene der Region. Wer authentische italienische Küche schätzt und gleichzeitig Wert auf Regionalität setzt, kommt hier auf seine Kosten. Die Zutaten für die leckeren Gerichte werden direkt aus der Region bezogen. Das Fleisch kommt unter anderem aus dem Kappelner Gebiet und auch für Obst und Gemüse sind regionale Zulieferer zuständig.

Pizza, Pasta und Salate werden frisch vor den Augen der Gäste zubereitet, mit Fokus auf Qualität und Transparenz. Mit eigenen, original italienischen Rezepten “a la Mama” verlassen Gäste das Restaurant mit dem Gefühl, einen Kurztrip nach Italien hinter sich zu haben. Von klassischen Spaghetti Carbonara bis hin zu eigenen italienischen Burgern - hier wird die italienische Kochkunst zelebriert. Auch an vegetarischen und veganen Optionen mangelt es nicht: Von komplett veganen Antipasti Tellern und hausgemachtem Pizzabrot bis hin zu Penne Verdura und Pizza Vegetariana - hungrig muss niemand das Restaurant verlassen. Gäste aus der Region Kreis Schleswig-Flensburg erhalten in der Nebensaison sogar 20% Rabatt auf alles.

Cocktails & Eis

Das Speiseangebot wird außerdem mit einer integrierten Cocktailbar abgerundet, wo alles frisch und individuell zubereitet wird. Über 20 Cocktails stehen auf der Karte, darunter sind Klassiker wie der Caipirinha, Mai Tai, Mojito und viele mehr. Happy Hour ist im Sommer ab 21:00 und im Herbst ab 20:00.

Neben italienischen Spezialitäten wie Pizza und Pasta darf natürlich auch das Gelato nicht fehlen. Dieses kommt von Giovanni L. aus Kiel und wird nur mit natürlichen und qualitativen Zutaten hergestellt. Momentan beschränkt sich die Auswahl noch auf die Klassiker Schokolode, Vanille, Erdbeere, Mango, Stracciatella und Chunky Peanut. Diese wird aber bald ausgebaut. Bis dahin bieten auch Kaffee Spezialitäten und Kuchen Abhilfe für Nachtisch-Bedürfnisse.

Weit mehr als ein Restaurant

Ein Stück Italien: Nicht nur das Essen versetzt einen in den Urlaub, sondern auch die Atmosphäre des Restaurants. Die charmante Einrichtung, direkt an der Ostsee und Service der ersten Klasse - so lässt es sich entspannen. Und wer dem Ostsee-Flair noch näher sein möchte, kann sogar in den Ciao Bella Strandkörben oder direkt im Beachbereich sein Essen genießen.

Eine längere Winterpause gibt es für Ciao Bella nicht. Stattdessen können sich Gäste in der kalten Jahreszeit bei einer frischen Pizza und einem heißen Glühwein wärmen. Auch an Feiertagen und sogar an Silvester bleibt das Restaurant geöffnet. Reservierungen können online getätigt werden.

Das Ciao Bella Ostseeresort Olpenitz freut sich über jede Reservierung. Foto: Ciao Bella Ostseeresort Olpenitz

Wer beispielsweise für die nächste Weihnachtsfeier noch das ganz besondere Ambiente sucht, kann die gesamten Räumlichkeiten des Ciao Bella mieten. Insgesamt finden dort ca. 80 Personen im Innenbereich Platz, und außen sogar 140. Verwöhnung a la Carte bietet die richtige Stärkung, um den Charme des Lokals zu genießen. Auch außer Haus leistet Ciao Bella kulinarischen Service: entweder als Caterer für außer Haus Events oder per Lieferservice für den eigenen Hunger. Innerhalb von 20 km werden Liebhaber der italienischen Küche dank hauseigener E-Bikes und E-Autos beliefert.

Weitere Projekte bereits in Planung

Ciao Bella ist seit 2021 in Olpenitz vertreten. Mitten in der Corona Pandemie haben Gesellschafter Lucas Rokicki und Murat Yesil den Standort eröffnet und ergänzen seitdem die Gastro-Szene vor Ort. Pläne für weitere Standorte stehen auch schon, erzählen sie. „Vorher möchten wir aber in Olpenitz das Angebot erweitern. Wir nehmen 100m² an Fläche dazu und bauen dann das Eiscafe aus.“. so Geschäftsführer Lucas Rokicki. Die Eröffnung soll planmäßig Ostern 2024 stattfinden.

Ciao Bella Ostseeresort Olpenitz bietet seinen Gästen viele verschiedene Gerichte an. Foto: Ciao Bella Ostseeresort Olpenitz

Obwohl das Herz der Geschäftsführer für die italienische Küche schlägt, möchten sie sich auch in anderen Bereichen ausprobieren. Weitere Restaurants in Olpenitz sind bereits in Planung: „Wir möchten uns auch an regionalen Speisen probieren”, sagt Lucas Rokicki. „Deshalb planen wir gerade auch Restaurants, die sich auf Fischgerichte, Burger, Frühstück und regionale Gerichte spezialisieren.“

Wer selbst Teil des Ciao Bella Teams werden möchte, kann sich auf eine Ausbildung am Standort Olpenitz bewerben. „ Wir möchten die Fachkräfte von morgen ausbilden und mit unserer Ausbildung den jungen Leuten attraktive Perspektiven aufzeigen“, so Lucas Rokicki, „Vor allem die hohe Qualität bei der Ausbildung ist uns wichtig.“

Jetzt den italienischen Genuss nach Hause liefern lassen. Foto: Ciao Bella Ostseeresort Olpenitz

Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison. Die aktuellen Öffnungszeiten des Restaurants gibt es hier.