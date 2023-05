ANZEIGE // Der Drang nach einem ruhigen Urlaub, fernab von anderen Menschen, drängt viele Interessierte zum Campen. Ähnlich ging es Martin Dux, der schon seit seinem 18. Lebensjahr leidenschaftlich so seinen Urlaub verbringt. In all diesen Jahren konnte er viele unterschiedliche Möglichkeiten zum Campen ausprobieren und auch als Mitinhaber der Firma NordVan selbst Campingbusse bauen.

Doch letztendlich haben die Wohnkabinen Martin Dux überzeugt, woraufhin er vor fünf Jahren das Unternehmen Dux Camper gründete. Mit dem Verkauf von Wohnkabinen vereint er nun sein Hobby mit dem Beruf und verkauft genau das Produkt, hinter dem er ausnahmslos steht.

Wohnkabinen und Absetzkabinen - das sind Aufbauten, die man bei Bedarf auf einem Pick-Up befestigen kann und so geräumig wie ein Wohnwagen sind. Allzu bekannt sind sie laut Martin Dux noch nicht, jedoch besonders praktisch. Wohnkabinen bieten die Möglichkeit, auch abseits der Campingplätze, also „offroad“ und autark campen zu können. Das Auf- und Absetzen dauert lediglich zehn bis dreißig Minuten, benötigt wird dafür nur ein Akkuschrauber. Dux Camper bietet genau diese Art der Wohnkabinen an. Kunden können beim Unternehmen aus Bargstedt aus nun mittlerweile fünf unterschiedlichen Serienmodellen wählen, die Martin Dux selbst konzipiert hat.

Planung nach den eigenen Wünschen

Rund ein Jahr dauert es im Schnitt von der Planung bis zur Markteinführung der Wohnkabinen. Die Planung selbst fällt Martin Dux nicht schwer: Durch seine eigene Erfahrung, sein Vorwissen und die Wünsche seiner Kunden weiß er direkt, was integriert werden soll. Um seinen eigenen hohen Standards gerecht zu werden, werden neue Modelle vom Inhaber selbst wiederholt getestet und optimiert, bevor sie den Kunden zum Kauf angeboten werden. Die Serienfertigung und die Nutzung von Markenprodukten in der Ausstattung garantieren beste Qualität.

Martin Dux hat sein Unternehmen vor fünf Jahren gegründet. Seitdem berät er seine Kunden über die Campingvariante, dass ihn besonders überzeugt. Foto: Edwin Weißbeck

Abseits der Serienfertigung ist es den Kunden auch möglich, eine Wohnkabine nach ihren eigenen Wünschen individuell produziert zu bekommen. Hierbei steht Dux Camper den Kunden verlässlich zur Seite und hilft bei der Planung. Genutzt wird das Angebot bisher selten, die Serienmodelle glänzen mit ihrem Preis und der durchweg ausreichenden Ausstattung.

„Unsere Kabinen sind passend für alle. Es ist alles da, was man braucht.“ Martin Dux Inhaber Dux Camper

Sortiment wird erweitert

Wer sich keinen Pick-Up kaufen möchte oder wem der Wohnwagen ans Herz gewachsen ist, wird künftig auch bei Dux Camper fündig. Gegen Ende des Jahres plant Martin Dux die Erweiterung des eigenen Sortiments um Offroad-Wohnwagen, die gerade in der Testphase sind. Diese kompakten und offroad-tauglichen Wohnwagen sind besonders geeignet für Reisen mit dem SUV auf hartem Gelände. Auf einen Campingplatz ist man hier genau so wenig angewiesen wie bei den Wohnkabinen - hier ist man vom Wasserverbrauch bis hin zur Elektrizität komplett autark und hat „alles an Bord“.

Die Wohnkabinen von Dux Camper sind geräumiger als man denkt. Im „Dux Camper Traveller" (im Bild zu sehen) finden bis zu vier Personen Platz. Foto: Edwin Weißbeck

Spaß am Kontakt mit den Kunden

Der Kontakt mit seinen Kunden ist Martin Dux sehr wichtig. Auch über den Verkauf der Kabinen bleibt dieser oft bestehen, nicht selten bekommt der Inhaber von Dux Camper Urlaubsbilder aus der ganzen Welt zugeschickt. An die Geschichte einer Kundin erinnert er sich besonders gerne zurück – auch von ihr bekommt er noch regelmäßig Fotos.

Eine seiner schönsten Kundengeschichten sei die einer 70-jährigen Dame, die mit ihrem Mann früher gerne im Wohnmobil verreiste. Nachdem er verstarb, schaute sie sich bei Martin Dux nach Wohnkabinen um und sie überlegten gemeinsam, ob sie die Benutzung und das Auf- und Absetzen alleine schafft. Nach drei Stunden bei Dux Camper entschied sie sich schließlich für eine Wohnkabine, mit welcher sie am Wochenende gelegentlich verreisen wollte. Entgegen dieser Vorstellung ist die Dame seit nun eineinhalb Jahren ununterbrochen unterwegs und schickt Martin Dux einmal die Woche ein Bild von dort, wo sie sich gerade befindet.

„Den Kunden das erklären, vorführen und verkaufen zu können, was ich selber lebe - das macht mir besonders Spaß.“ Martin Dux Inhaber Dux Camper

Wer ebenfalls auf große Fahrt gehen möchte, kann die Dux-Camper vor Ort in Bargstedt oder im September auf der „Caravan und Co“-Messe in Rendsburg begutachten.