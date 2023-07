ANZEIGE // Eine bunte Programmvielfalt sorgt für viele Highlights: Entenrennen, unterschiedliche Kinderprogramme und die abendlichen Livebands schmücken das Programm des Föhrer Hafenfestivals 2023. Die Eröffnung ist am Freitag, dem 11. August, um 14 Uhr mit dem Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH Jochen Gemeinhardt und dem anschließenden Auftritt des Niebüller Shanty-Chor e.V. direkt am Hafen. Das Hafenfestival lockte in der Vergangenheit als „Föhr on Fire“ zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Insel.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Beim Hafenfestival findet sich etwas für jeden Hunger - vorausgesetzt, man kann sich zwischen Ständen von Kaffee und Kuchen, Crêpes und der holländischen Spezialität Poffertjes entscheiden. Wenn es nichts Süßes sein darf, gibt es etwas Herzhaftes auf die Hand. Egal ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch - von Currywurst, Grünkohl, Burger, Burritos über Streetfood und viele weitere Leckereien gibt es beim Föhrer Hafenfestival eine große kulinarische Auswahl.

„Wir freuen uns sehr auf „Foiah!“. Die Feuershow im Abendlicht wird eine ganz besondere Stimmung mitbringen.“ Anna-Katharina Preißler Mitarbeiterin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Foiah! - das Feuertheater Foto: Jerome Gerull

Der Familiennachmittag bringt garantierten Spaß für die Lütten: In der Kinder-Area wird geschminkt und gespielt und im Piraten-Hochseil Klettergarten geht es hoch hinaus - ein besonderes Highlight für alle kleinen Gäste. Darüber hinaus ist ein abwechslungsreiches Programm geboten, von einer Zaubershow bis hin zu Piraten-Abenteuern mit Käpt‘n Black und vielem mehr.

Für die großen Gäste sind bekannte Gesichter wie die schwedische Kultband „Rednex“, vor Ort. Diese ist bekannt für die Titel „Cotton Eye Joe“ oder auch „Old Pop in an Oak“. Aber auch „Die Kassenpatienten“, eine „Die Ärzte“ Tribute-Band, werden für Stimmung sorgen.

Mit dem Wattenmeer vor der Haustür hat Föhr einen ganz besonderen Flair. Am Hafen angekommen findet man sich direkt am Hafenfestival wieder. Umgeben von süßem Gebäck und herzhaften Speisen, Textilien und Handwerksgeschick, können alle Besucher das Programm verfolgen, ein Teil davon werden und im Laufe des Tages den Klängen der Livebands und DJ´s lauschen. Außerdem stellen sich am Samstagnachmittag der Oldtimerclub Föhr und die Freiwillige Feuerwehr Wyk vor.

Anna Schenk und DJ Sabien auf der Bühne Foto: Block Music

Vom Entenrennen bis zum SUP-MonstAir-Rennen

Der Trend Sport „SUPpen“ ist auch auf Föhr kein Fremdwort, sondern gehört mittlerweile fest zum Aktivangebot. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, dieser Wassersport ist für alle da. Von der gemütliche Hafenbeckenrundfahrt bis hin zum Wettrennen auf Team-SUPs ist alles möglich und kann auf Föhr ausprobiert werden.

Am Samstagabend treten hunderte von kleinen Quietscheenten im Föhrer Becken gegen Wind, Tide und einander an.

Das Entenrennen im Hafenbecken Foto: Föhr Tourismus GmbH - Levke Sönksen

Mobil vor Ort mit Bus, Rad oder zu Fuß

Die Insel Föhr bietet viel Potential sich vor Ort auszuleben. Die kurzen Distanzen auf der Insel legt man bequem mit dem Rad oder bei ausgedehnten Spaziergängen zurück oder nutzt den Bus oder eine Mitfahrbank. Auch Autos und Motorräder sind auf der Insel erlaubt.

Das Festival ist leicht zu erreichen. Kaum hat man den Fuß von der Fähre auf die Insel gesetzt, ist man schon mitten im Geschehen. Wer das Auto oder Motorrad auf die Insel bringt, stellt es am besten auf dem Heymannsplatz ab, keine 500 Meter vom Festival entfernt. Am Rathausplatz, gleich gegenüber vom Festivalgelände, gibt es die Möglichkeit, Räder abzustellen.

Partyfreunde aufgepasst

Wer nicht auf der Insel schläft, kann ein Exklusivangebot nutzen und die Veranstaltung bis zum Ende genießen: Nachdem das Tanzbein geschwungen und die Cocktails getrunken wurden, fährt kurz nach Mitternacht eine extra Fähre nach Dagebüll, auf der man als Fußgänger mit den vorab auf ticket.foehr.de gekauften Tickets Platz nehmen darf.