Die „Yara Birkeland“ startete Ende April ihre erste Testfahrt. FOTO: dpa/Daniel Reinhardt Ohne Diesel und Kapitän Erster Elektro-Frachter der Welt könnte Schifffahrt revolutionieren Von André Anwar, Alina Groen | 31.05.2022, 19:30 Uhr

Die Schifffahrt stößt jährlich Unmengen an klimaschädlichen Gasen aus. In Norwegen wurde nun das erste voll elektronische Containerfrachtschiff der Welt in Betrieb genommen, das ganz ohne Besatzung auskommt.