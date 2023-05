ANZEIGE // Ein Biokisten-Abo ist für die meisten Menschen, die sich für regionale und Bio-Lebensmittel interessieren, ein bekanntes Konzept. Doch viele scheuen davor zurück, diese Art von Angebot selbst auszuprobieren, da sie sich sorgen, hierdurch zu wenig Flexibilität zu haben: Was passiert etwa, wenn ich in den Urlaub fahre und meine Biokiste für zwei Wochen nicht brauche? Und schaffe ich es, den Inhalt meiner Kiste aufzubrauchen, bevor in der nächsten Woche schon wieder die nächste Kiste kommt?

Frisch, saisonal und regional: Wer etwas für die eigene Gesundheit tun und sich nachhaltig ernähren möchte, ist beim Hof Dannwisch richtig. Foto: Hof Dannwisch

Um all diesen Bedenken entgegen zu wirken, gibt es beim Hof Dannwisch in Horst nun eine Hof-Schnupperkiste. Die Dannwischer Schnupperkiste kann seit Anfang 2023 im Online-Shop des Demeter-zertifizierten Hofes bestellt werden und ist der perfekte Einstieg für alle, die das Angebot des Hofes erst einmal unverbindlich testen möchten. Julika Karstens vom Dannwischer Lieferservice berichtet:

„Wir haben ein so breites Angebot an Produkten in unserem Online-Shop, dass manche Kunden schonmal ein wenig erschlagen sein können von der Auswahl. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Schnupperkiste für alle anzubieten, die uns einfach mal kennenlernen wollen.“ Julika Karstens Lieferservice Hof Dannwisch

Im Hofladen auf dem Hof Dannwisch finden sich regionale Produkte in Bio-Qualität. Hier kann man in Ruhe stöbern und viele Köstlichkeiten entdecken. Foto: Hof Dannwisch

Die Kiste enthält für einen Preis von 35 Euro einen Querschnitt des Hofsortiments: So sind neben einem Liter Vorzugsmilch von den eigenen Kühen, Joghurt und Eiern auch die Hofbutter, ein Schwabenbrot und wechselnde Käsesorten enthalten. Hinzu kommt eine saisonal variierende Auswahl an Gemüse – derzeit werden etwa Möhren, Kartoffeln, Rote Bete, Sauerkraut und Rucola geliefert. Und das alles versandkostenfrei.

Bio-Kiste mit flexiblen Optionen

Auch wer an der Schnupperkiste Gefallen findet und regelmäßig regionale Lebensmittel vom Hof Dannwisch nach Hause geliefert bekommen möchte, kann weiterhin die volle Flexibilität behalten: Es gibt keine festen Abolaufzeiten, und Kunden können sich entscheiden, ob sie sich selbst ihre Kiste zusammenstellen oder eine der fertig zusammengestellten Kisten bestellen möchten, in denen dann etwa eine Auswahl an Hofgemüse, Fleisch und Wurst oder Käse enthalten sind. Auch der Lieferrhythmus ist frei wählbar – viele Kunden lassen sich wöchentlich oder 14-tägig beliefern, aber auch eine monatliche Lieferung ist denkbar.

„Vom Frühstück bis zum Abendbrot kann man jede Mahlzeit mit unseren Produkten gestalten. Je nachdem, welche Mahlzeiten man mit unserer Schnupperkiste plant, können zwei bis vier Personen den Inhalt der Kiste innerhalb einer Woche gut aufbrauchen“, erklärt die Esther Scharmer-Dreher, die Geschäftsführerin des Hof Dannwisch.

Ab dem Herbst bietet der Hof Dannwisch auch wieder Führungen für Schulklassen an. Foto: Hof Dannwisch

Weitere Angebote: Hoffeste, Führungen und mehr

Wer den Hof Dannwisch abseits des Lieferkisten-Angebots kennenlernen möchte, hat hierzu auch dieses Jahr wieder im Rahmen von Führungen und Hoffesten Gelegenheit – trotz des Großbrandes am 19. Februar, bei dem mit der Scheune eines der zentralen Gebäude des Hofes abgebrannt ist. „Nachdem der erste große Schrecken nach dem Brand verdaut war, waren der Zusammenhalt und der Rückhalt, den wir auch von Nachbarn, Kunden und Unterstützern des Hofes erhalten haben, riesengroß“, berichtet Esther Scharmer-Dreher.

„Uns ist wichtig, über die Führungen und Hoffeste auch etwas zurück zu geben und zu zeigen, dass wir trotz dieses Rückschlags an unserer Leidenschaft, richtig gute Bio-Lebensmittel zu produzieren und unseren Tieren die besten Lebensbedingungen zu bieten, festhalten.“ Esther Scharmer-Dreher Geschäftsführerin Hof Dannwisch

So gibt es monatlich die Möglichkeit, sich spezifische Bereiche des Hofes zeigen zu lassen, etwa die Käserei oder die Hühnergehege. Alle bisher feststehenden Termine für 2023 auf dem Hof Dannwisch finden Sie unter diesem Link.