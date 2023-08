ANZEIGE // Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht und in Deutschland ist das Trinkwasser von guter bis hervorragender Qualität. Doch die wenigsten Menschen machen sich im Alltag Gedanken über die Infrastruktur, die dies erst möglich macht. Die weitläufigen Wasserversorgungs- und -entsorgungsnetze und die Fachleute der Holsteiner Wasser GmbH und der Schleswag Abwasser GmbH sorgen dafür, dass die Bevölkerung jederzeit sauberes Trinkwasser aus dem Wasserhahn bekommt. Als großer Flächenver- und -entsorger Schleswig-Holsteins kümmern sich die Holsteiner Wasser GmbH und ihre Tochtergesellschaft, die Schleswag Abwasser GmbH, um Wasserförderung, die Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser und die Behandlung von Abwasser in Kommunen im ganzen Bundesland. Wer in die spannende Welt der Wasserversorgung eintauchen möchte, findet hier einen krisensicheren Job, denn die beiden Gesellschaften sind auf der Suche nach Personal in verschiedenen Bereichen.

Jobs und Ausbildung in der Trink- und Abwasserbehandlung

Der Laie ist vielleicht schonmal an einem Wasserwerk oder einer Kläranlage vorbeigefahren, hat aber ansonsten wenig Vorstellung davon, was alles zur Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung gehört. Marco Sievers, technischer Geschäftsführer der Holsteiner Wasser GmbH und der Schleswag Abwasser GmbH, erklärt: „Wassergewinnung und Abwasserreinigung sind streng getrennte Prozesse. Aber aus jedem Kubikmeter Trinkwasser wird ein Kubikmeter Abwasser. Unsere Mitarbeiter arbeiten in den Wasser- und Abwasserwerken und sind auch in der Fläche unterwegs, um Brunnen und Leitungen zu warten, Proben zu nehmen und vieles mehr.“ Die Fachkräfte für Wasserversorgungs- und Abwassertechnik sind mal in den Anlagen, mal in der Fläche im Einsatz. Für diese Aufgabe werden alle Mitarbeiter mit einem iPad ausgestattet, mit dem sie oft schon per Ferndiagnose feststellen können, welches Problem vorliegt und entsprechende Erkenntnisse direkt umsetzen können.

„Dadurch, dass wir die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung für über 120 Kommunen übernehmen, sind unsere beiden Unternehmen sehr dezentral organisiert“, erklärt Marco Sievers.

„Unsere Mitarbeiter sitzen an verschiedensten Standorten in ganz Schleswig-Holstein und können so innerhalb kürzester Zeit vor Ort sein, wenn etwa ein Leck auftritt oder es ein Problem mit unseren Wasserpumpen gibt.“ Marco Sievers Technischer Geschäftsführer der Holsteiner Wasser und der Schleswag Abwasser GmbH

Dies ist nicht nur von Vorteil für die Verbraucher, die sich jederzeit auf eine schnelle Behebung von Problemen verlassen können, sondern auch für Bewerber, die bei den vielen Standorten der beiden Unternehmen sicher einen Job in ihrer Nähe finden. Nicht nur für die technische Wartung und Reparaturen sind die Fachkräfte für Wasserversorgungs- und Abwassertechnik zuständig, sondern auch für die Entnahme von Proben, die dann entweder vom eigenen Laborpersonal oder von externen Laboren etwa auf den pH-, den Nitrat-Wert oder auch diverse Bakterien getestet werden. Gerade die unsachgemäße Entsorgung von Medikamenten und Feuchttüchern über die Toilette machen in den letzten Jahren immer mehr Probleme im Abwasserbereich.

Beitrag zum Naturschutz und Benefits

So ist ein Job bei der Holsteiner Wasser GmbH oder der Schleswag Abwasser GmbH nicht nur für Menschen mit einem technischen Profil, sondern auch für solche interessant, die sich für chemische Prozesse und für die Umwelt interessieren. Gerade der Aspekt der Nachhaltigkeit ist für viele Mitarbeiter der beiden Unternehmen ein wichtiger Beweggrund, wie etwa Dirk Nahnsen, kaufmännischer Prokurist der Schleswag Abwasser GmbH, erläutert:

„Das Seehundsterben der späten 80er-Jahre wurde damals auch durch mangelnde Abwasserbehandlung ausgelöst. Das war für mich und für viele andere ein Weckruf, dass sich hier dringend etwas ändern muss. Ich bin stolz, dass wir mit unserer Arbeit einen so wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Ökosysteme leisten.“ Dirk Nahnsen Kaufmännischer Prokurist der Schleswag Abwasser GmbH

Auch sein Kollege Andreas Manthey von der Holsteiner Wasser GmbH stellt die Maßnahmen heraus, die die beiden Unternehmen in Sachen Naturschutz angestoßen haben:

„Wir beziehen unseren Strom ausschließlich aus regenerativen Energien, wollen in den nächsten Jahren auch unsere Anlagen mit eigenen PV-Anlagen ausstatten und stellen unsere Fahrzeugflotte komplett auf E-Autos um.“ Andreas Manthey Kaufmännischer Prokurist der Holsteiner Wasser GmbH

Neben einem Job mit Sinn bieten die Holsteiner Wasser GmbH und die Schleswag Abwasser GmbH Bewerbern auch viele weitere Vorteile: etwa 30 Tage Urlaub, eine Beschäftigung unter dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TVV), eine Bereitschaftspauschale, einen unbefristeten Arbeitsvertrag und vieles mehr. Interessenten können sich direkt über JOBS.sh oder unter folgenden Kontaktdaten bewerben: