Wandel in der Landwirtschaft? Gentechnik: EU-Kommission will heute umstrittene Lockerungspläne vorstellen 05.07.2023, 09:23 Uhr

Die EU-Kommission will die Regeln zum Umgang mit Gentechnik in der Landwirtschaft lockern. Heute stellt sie dazu entsprechende Pläne vor. Allerdings sehen manche die Deregulierung kritisch. So wird von beiden Seiten argumentiert.